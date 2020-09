Metroul din Drumul Taberei, noi detalii despre inaugurare. Când va putea fi folosită magistrala M5

Metrorex a anunţat că sunt în desfăşurare proceduri pentru punerea în funcţiune a magistalei de metrou M5 - Drumul Taberei. Acestea constau în configurarea sistemelor din faza de testare in cea de exploatare pentru instalațiile de siguranța circulației si informare călători, taxare, televiziune cu circuit închis si comunicații, se arată într-un comunicat al Metrorex, citat de Ştirileprotv.



De asemenea, se face predarea-primirea spațiilor de la constructor la echipele Metrorex care vor asigura cu cei 900 de angajați exploatarea circulația si mentenanța in 3 schimburi pentru toate specialitațile, inclusiv serviciul comercial și cel de conducere a trenurilor.



O altă activitate necesară constă in predarea obiectivelor de pază pe stații și interstatii, de la firmele de pază ale constructorilor la cele care sunt sub contract cu Metrorex.



În ziua premergatoare punerii în funcție cu călători se predau toate spațiile publice de la firmele de curățenie ale constructorului, la cele contractate de Metrorex.



Pentru deschidere, ultima activitate constă în înlocuirea trenurilor utilizate pentru probe cu cele pregătite în depou pentru circulația cu călători.

Teste pentru plata cu cardul a călătoriei la metrou Drumul Taberei

Potrivit Metrorex, configurarea sistemului de taxare permite accesul cu numerar și card bancar la turnicheți. POS-urile sunt achiziţionate de către banca care asigură suportul tehnic şi sunt în proces de configurare astfel încât să fie disponibilă şi vânzarea pe lângă numerar şi cu card bancar la casierie. La automatele de vândut cartele se poate achita cu numerar.



Achitarea cu card bancar urmează să se implementeze cât mai curând posibil împreună cu banca suport. Este necesar a se realiza o soluție de comunicație stabilă care presupune atât configurarea cât și instalarea unor echipamente şi chei de criptare.



Metrorex este preocupată şi de asigurarea semnalului GSM şi facilităţile confortului pe care îl oferă tuturor utilizatorilor acest serviciu. Astfel, în această perioadă, operatorii de telefonie mobilă au finalizat instalarea rețelelor de comunicații în subteran şi execută ultimele reglaje ale echipamentelor pentru acoperirea optimă privind semnalul de comunicație voce și date pentru călătorii metroului.