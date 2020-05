Microfonul a fost DEZINFECTAT în Parlament, după ce Marcel Ciolacu nu a purtat mască

"Am o rugăminte, Parlamentul a votat o lege. În acea lege am stabilit cu toții că este obligatorie purtarea măștii în interiorul clădirilor și a instituțiilor. Prin urmare, ca să nu leșinăm sau să nu avem nevoie de spitalizare… Am rugămintea, legal, să solicitați Secretariatului General să dezinfecteze microfonul după ce ați vorbit”, a spus Florin Roman.

Liderul deputaţilor PNL a făcut aluzie la intervenţia lui Marcel Ciolacu care a vorbit la microfon fără a purta mască.

"Am voie să vorbesc fără mască? Am o singură problemă când port masca, îmi vine să strănut și pe urmă sună Ponta la 112 și vine Vela și mă aresteze", a spus liderul interimar al PSD.

foto: EVZ/Răzvan Vălcăneanțu