Mihaela Borcea, mesaj sfâşietor: "Îngerii să vegheze drumul tău lin către Dumnezeu!"

Mihaela Borcea a postat un mesaj cutremurător pe Facebook, după ce a aflat că Adrian, o persoană aproiată ei, a murit.

"Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, dragul și bunul meu prieten Adrian! Ai plecat mult prea devreme dintre noi! Când cineva pe care-l iubim moare, pare că timpul se oprește în loc și nu înțelegem de ce Dumnezeu a ales să îl ia de pe acest pământ atât de repede, de ce a trebuit să plece înainte de a fi gata să ne luăm "La revedere". Dar trebuie să ne amintim nu doar că ai murit, ci că ai trăit și ne-ai lăsat amintiri frumoase și știu că de acolo de Sus ne vei veghea mereu! Îngerii să vegheze drumul tău lin către Dumnezeu, Adrian!", a scris Mihaela Borcea.

Mihaela Borcea, diagnostic crunt din partea medicilor. Cum se simte ACUM

Acum câţiva ani, Mihaela Borcea afla că una dintre cele mai importante persoane din viaţa ei s-a stins din viaţă dupa o suferinţă cruntă. O persoana pe care femeia de afaceri a considerat-o ca pe o mama s-a stins din viata dupa o lunga suferinta: "Sunt in doliu. Mama prietenei mele a murit. Sunt aici, nici nu aveam cum sa fiu in alta parte. Este un moment extraordinar de greu, care m-a marcat enorm. Nu ma mai pot opri din plans. Prietenii la nevoie se cunosc. Astazi nu sunt disponibila pentru nimeni, am o zi foarte grea".