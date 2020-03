Mihaela Rădulescu revine în România. Ce emisiune va prezenta

Potrivit Click.ro, Mihaela Rădulescu a bătut din nou palma cu PRO TV, pentru o altă ediţie. De data aceasta, sediul central va fi stabilit într-o fermă din apropierea Bucureştiului: „Producătorii şi-au dorit să renunţe la costurile mari şi s-au gândit ca filmările să aibă loc în jurul Capitalei. Să fie un loc la fel cum a fost cel din primul sezon, aproape de Bucureşti, ferit de ochii indiscreţi.

Concursul se va desfăşura primăvara, timp de trei luni, în urma problemelor cu frigul ale concurenţilor din ediţia trecută. Mihaela, stabilită la Monaco de peste zece ani, va renunţa la lux, şi va fi nevoită să se adapteze condiţiilor modeste puse la dispoziţie de producători. Dar, cu siguranţă, în valiză va avea şi câteva haine de firmă, chiar dacă anul trecut şi-a stricat câteva perechi de încălţăminte, cu care a ieşit afară, în noroi şi în zăpadă", a declarat Cristi Bozgan.

Citeşte şi: Mihaela Rădulescu a izbucnit pe Internet: "Să nu ne mai pupăm şi să nu ne suflăm în ceafă"

Ce vedete vor participa la Ferma

Printre artiştii care ar fi negociat se numără şi Ana Maria Ferentz, dar sunt şi solişti de la „Vocea României” şi sportivi de performanţă care vor să-şi testeze limitele. Şi Selly, ”Regele Internetului”, ar fi primit această ofertă, însă cum Bacalaureatul bate la uşă, a fost nevoit să renunţe la marea aventură, scrie aceeaşi sursă.

"Am avut niscaiva pierderi vestimentare – mi-am distrus două perechi de cizme Chanel (n.r.- în valoare de peste 5.000 de euro), o rochie Balmain din caşmir, pe care au luat-o cameristele din greşeală la spălat şi din rochie lungă a ajuns un fel de ciorap, am răcit cumplit, cu febră 42, ceva ce n-am avut în viaţa mea, dar, iată, adun poveşti de spus la gura sobei. Cât despre lipsuri sunt toate despre mâncare, mi-e dor să mănânc mai sănătos, aici totul e prăjit, sărat, greu. O ţin pe mămăligă şi păstrăv aproape în fiecare zi, ca să evit prăjelile”, declara Mihaela Rădulescu, în 2019, pentru perfecte.ro.

Citeşte şi: Mihaela Rădulescu, alertă de coronavirus! Anunţul pe care l-a făcut în urmă cu puţin timp: "Nu e o glumă"

Mihaela Rădulescu, cel mai mare salariu încasat vreodată la "Românii au Talent"

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai "scumpe" vedete de la noi, după onorariile care i se oferă la fiecare apariție. Diva de la Monaco a fost jurată timp de trei sezoane la "Românii au talent", renunţând la colaborare din "motive personale".

Mihaela Rădulescu a fost cea mai bine plătită vedetă de la "Românii la Talent", având un salariu de 250.000 de euro pe sezon. În plus, în afară de bani, i se plăteau și biletele de avion pentru deplasări.

ŞOCANT! Cum arată Mihaela Rădulescu după ultimele operaţii estetice FOTO

"Știți cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi și oricât de multe și diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând și am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă știți, fiecare detaliu. Nu voi mai putea participă la noul sezon "Românii au talent", strict din motive personale", a scris Mihaela Rădulescu pe pagină sa de Facebook, la despărţirea de show-ul de la Pro TV.