Articol publicat in: Life

Mihai Constantinescu a ieşit din comă. Cântăreţul s-a ridicat din pat şi a scăpat de perfuzii

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Noi informații despre revenirea spectaculoasă a artistului Mihai Constantinescu! Cântărețul a ieşit din comă şi a reuşit chiar sa bea singur un pahar de apa, spun surse apropiate familiei! Medicii vorbesc despre o minune- după mai bine de câteva luni de stat în comă, îndrăgitul artist a început să-şi mişte membrele, ba chiar s-a şi ridicat singur din pat şi a început să fie hrănit şi cu altceva în afară de perfuzii, anunţă România TV. Veşti foarte bune despre Mihai Constantinescu. Potrivit România TV artistul a făcut progrese mari în ultimul timp, iar toţi apropiaţii săi sunt uimiţi dar şi fericiţi de evoluţia sa. Medicii au dat veşti îmbucurătoare. Mihai Constantinescu s-ar fi trezit din comă şi a început să-şi mişte membrele, ba chiar s-ar fi ridicat singur din pat. Totuşi, acesta nu mai este hrănit doar cu perfuzii ci şi cu supe şi legume pasate printr-un tub, transmite sursa citată. VEŞTI EXTRAORDINARE despre MIHAI CONSTANTINESCU. Cântăreţul a făcut progrese mari În direct la România TV, cântăreaţa Saveta Bogdan, o bună prietenă a lui Mihai Constantinescu, a declarat: "Dragii mei, este cea mai mare veste pe care am primit-o anul acesta. Eu şi în America m-am rugat pentru el, azi am fost la sfânta biserică, m-am rugat pentru toată lumea bolnavă, dar special pentru el. (...) Dumnezeu l-a ajutat să se simtă mai bine, asta şi datorită medicilor dar şi soţiei lui care a fost la el zi şi noapte, dar şi poporului român pentru că foarte multă lume s-a rugat pentru Mihai Constantinescu. E generaţia mea, eu ţin foarte mult la el. E cea mai mare veste şi cea mai mare bucurie. Mă bucur foarte mult şi uitaţi că Sfânta Parascheva a făcut această minune. El e un mare cântăreţ şi nu trebuia să plece de lângă noi". loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay