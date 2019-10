Articol publicat in: Life

VEŞTI EXTRAORDINARE despre MIHAI CONSTANTINESCU. Cântăreţul a făcut progrese mari

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net VEŞTI BUNE despre MIHAI CONSTANTINESCU. Cântăreţul a făcut progrese mari, se simte mult mai bine. Foto: a1.ro Reprezentanţii Spitalului au venit cu noi declaraţii privind starea de sănătate a solistului, scrie tacataca.ro. Din mărturiile acestora, se pare că Mihai Constantinescu este mai bine şi chiar este hrănit pe gură. Citeşte şi Răsturnare de situaţie în cazul lui Mihai Constantinescu. Veste de ULTIMĂ ORĂ din SPITAL 'Mihai Constantinescu se reface în spital! De la începutul săptămânii, el a făcut o serie de progese, poate minore pentru mulți, dar extrem de importante pentru el și familie. Dacă inițial și-a putut mișca mâinile, acum, a băut apă singur, din cană! E o minune! Toată lumea se roagă și speră ca lucrurile să evolueze și mai mult', au mai adăugat prietenii lui Mihai Constantinescu. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay