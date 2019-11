Mihai Fifor: Avem dovada. PNL nu va majora punctul de pensie la 1.775 lei

"Avem dovada! PNL NU VA MAJORA PUNCTUL DE PENSIE LA 1.775 DE LEI CUM SCRIE ÎN LEGEA ACTUALĂ A PENSIILOR!



Aseară, deputatul PNL Pavel Popescu a declarat la Digi TV: „Dumneavoastra de la PSD ați promis că veți mări de șapte ori pensiile și i-ați lăsat pe cei de la PNL să vină să livreze o minciună a dumneavoastra. Nu se va întâmpla acest lucru!”.



Deputatul PNL a mai invocat o scrisoare a Comisiei Europene care spune că majorarea prevăzută de PSD pentru anul viitor a punctului de pensie ar împovăra bugetul. Deci e clar că nu vor să facă majorarea!



Să lămurim lucrurile:

1. PSD nu a mințit în privința majorării pensiilor. În 3 ani, am majorat de 4 ori pensiile, exact cum scria în programul nostru. Urma să o facem și la anul. Am scris acest lucru și în forma actuală a Legii pensiilor.



2. PSD nu a pasat celor de la PNL sarcina de a „livra” majorarea de la anul. Cei de la PNL au vrut la guvernare! Dacă nu sunt în stare, să plece! Să ne lase să o facem noi, cum am făcut-o de fiecare dată!



3. Nu e pentru prima oară când Comisia Europeană greșește în privința României. În fiecare an al guvernării PSD, Comisia s-a înșelat când a prognozat creșteri mai mici și că se va depăși ținta de deficit.



Dragi pensionari! Aveți dovada că v-au mințit! PNL NU VA MAJORA PUNCTUL DE PENSIE LA 1.775 DE LEI!



Ieșiți duminică la vot să vă apărați pensia! Ieșiți la vot să votați un președinte care să lupte pentru voi!", scrie Fifor pe Facebook.

Comisia Europeană a transmis oficial o recomandare pentru România de a corecta, în 2020, abaterea semnificativă de la obiectivul bugetar pe termen mediu. În raportul de la Bruxelles se mai arată că noua lege a pensiilor prezintă un risc semnificativ de creștere a deficitului. În raportul de la Bruxelles se mai arată că noua lege a pensiilor prezintă un risc semnificativ de creștere a deficitului public în 2020 și nu numai, în condiţiile în care aceasta conţine majorări semnificative ale punctului de pensie în intervalul 2019-2021.

Comisia Europeană (CE) a anunţat, miercuri, că a recomandat României să ia măsuri în 2020 pentru a corecta abaterea sa semnificativă de la traiectoria de ajustare în direcţia obiectivului bugetar pe termen mediu.

CE a prezentat, miercuri, avizele sale privind proiectele de planuri bugetare pentru 2020 ale statelor membre din zona euro, privind măsurile luate în temeiul Pactului de stabilitate şi de creştere şi a adoptat al patrulea raport privind supravegherea consolidată vizând Grecia.

”Comisia a luat, de asemenea, o serie de măsuri, în cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere, vizând Ungaria şi România. Ea a formulat două recomandări în cadrul procedurii aplicabile abaterilor semnificative, un instrument care intenţionează să transmită un avertisment în cazul unei abateri semnificative de la cerinţele componentei preventive a pactului”, se arată în comunicat.

Procedura are, de asemenea, scopul de a ajuta statele membre să revină la situaţia bugetară în care ar fi fost, sau să se apropie de aceasta, dacă abaterea nu s-ar fi produs. Pentru România, Comisia a stabilit că nu a fost luată nicio măsură eficace ca răspuns la recomandarea Consiliului din iunie 2019.

”Ea propune adoptarea de către Consiliu a unei decizii privind lipsa luării unor măsuri eficace şi o recomandare revizuită adresată României de a lua măsuri în 2020 pentru a corecta abaterea sa semnificativă de la traiectoria de ajustare în direcţia obiectivului bugetar pe termen mediu”, se arată în comunicat.

În 25 septembrie 2019, reprezentanți de la Bruxelles au venit la București într-o misiune, pe vremea fostului Guvern. În urma acestei misiuni, Comisia Europeană a constatat „absența unei acțiuni eficiente din partea României", precum și o „abatere ridicată cumulată de la traiectoria de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu".

În octombrie, guvernul Dăncilă a trimis o scrisoare către Comisia Europeană privind acțiunile sale de corectare a abaterilor, dar oficialii de la Bruxelles nu au fost convinși. Concluzia a fost că România nu a luat măsuri eficiente.

Astfel, Comisia transmite României recomandări noi, iar Guvernul Orban trebuie să raporteze până în 15 aprilie 2020 acțiunile întreprinse.

În raportul de la Bruxelles se mai arată că noua lege a pensiilor prezintă un risc semnificativ de creștere a deficitului public în 2020 și nu numai, în condiţiile în care aceasta conţine majorări semnificative ale punctului de pensie în intervalul 2019-2021, arată raportul. Funcționarii Comisiei, care au fost în misiune la București, le-au spus celor de la Ministerul Finanțelor că nu este clar modul în care noua lege a pensiilor, în special creșterea cu 40% a pensiilor, poate fi adaptată fără a modifica programul de implementare.

Potrivit estimărilor Guvernului, din septembrie, citate de Executivul comunitar, Legea pensiilor va majora cheltuielile guvernamentale cu 0,8% din PIB în 2019, 2,3% în 2020 şi 4,9% în 2021, comparativ cu nivelul din 2018.