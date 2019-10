Articol publicat in: Politica

Mihai Fifor îi proroceşte sfârşitul lui Barna: "Ancheta lui e ca şi cum ar tăia PSD pensiile"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține că anchetarea liderului USR, Dan Barna, pentru sustragere de fonduri europene este ca o lovitură de ciocan pentru USR. Fifor compară situația cu cea a unui PSD care ar tăia salariile, adică abdicarea de la principalul deziderat al partidului. Foto: facebook.com ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019: "Fiecare partid parlamentar din România este recunoscut pentru temele prioritare pe care le urmărește. PSD vrea să aducă bunăstare pentru cetățeni, cei de la PNL sunt cu austeritatea, iar cei la USR au promis curățenie în clasa politică. Ancheta anti-fraudă pe fondurile europene gestionate de Dan Barna este pentru USR echivalentul unei tăieri de pensii și salarii în cazul PSD. Contrazice și descalifică toate lecțiile de morală politică pe care ni le ținea USR. Este cea mai mare trădare a unui partid politic din România față proprii săi alegători!", scrie Mihai Fifor. EXIT POLL ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. VOTAŢI favoritul la alegerile din 10 noiembrie. Cine va fi preşedintele României? loading...

