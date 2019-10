Articol publicat in: Politica

Mihai Fifor: "Iohannis - un foarte prost jucător de şah, îl va sacrifica pe «nebunul» de Orban"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susţine că preşedintele Klaus Iohannis este ”un foarte prost jucător de şah”, care nu vede mai departe de prima mutare care-i pare câştigătoare. După ce a dat jos Guvernul PSD, Iohannis ”va trebui să îşi sacrifice mai multe piese, printre ele «nebunul» de Orban şi încă vreo 15-16 pioni care să intre într-un guvern de sacrificiu”, susţine Fifor. Foto: radiotargujiu.ro Klaus Iohannis este aşteptat să anunţe marţi numele premierului, care are termen 10 zile pentru a merge cu lista Guvernului în Parlament. Conform afirmaţiilor preşedintelui, se prefigurează un Cabinet PNL sau coagulat în jurul formaţiunii liberale. Propunerea de premier a PNL este liderul partidului, Ludovic Orban. Secretaul general al PSD a anticipat mutarea şi a avut o reacţie ante-factum pe Facebook. ”Iohannis este un foarte prost jucător de şah. Nu e capabil să vadă dincolo de prima mutare, care îi pare câştigătoare. A mutat şi a dat jos guvernul. Dar nu ştie ce să facă mai departe. E într-o situaţie în care aproape că şi-a dat singur mat. Au dispărut de pe tablă toţi cei care l-au ajutat să treacă moţiunea. Va trebui să îşi sacrifice mai multe piese! Printre ele «nebunul» de Orban şi încă vreo 15-16 pioni care să intre într-un guvern de sacrificiu”, a scris, marţi, pe Facebook, Mihai Fifor. Acesta consideră că ”singura problemă e că tabla de şah pe care Iohannis joacă atât de prost se numeşte România”. ”El poate pierde partida. Dar românii vor pierde lucruri mult mai concrete: tăieri de salarii şi pensii, taxe mai mari, disponibilizări! Mutarea care îi poate da şah mat lui Iohannis este votul vostru din noiembrie! Acum, voi sunteţi la rând să faceţi mutarea decisivă!”, a mai scris Mihai Fifor. loading...

