Mihai Mărgineanu, reacţie dură împotriva măsurilor adoptate de autorităţi: Nu mai vreau să mă certe Iohannis la televizor

Mihai Mărgineanu cere autorităţilor să deschidă terasele şi restaurantele, activităţi normale pe care le desfăşoară românii. De asemenea, acesta susţine că lumea s-a împărţit în două tabere, pro şi contra măsurilor severe de austeritate.

"Daţi drumul la terase şi restaurante! Daţi drumul la activităţile normale! Ne-am prins că a fost exagerat. SUA, care au cea mai mare rată de îmbolnăviri, au o mortalitate de 0,1%. - ADICĂ , o rată mai mică a mortalităţii decât a oricărei altă rată a mortalităţii. Am descoperit şi prostii din jurul nostru care cred încă în poveşti cu Cenuşăreasa şi Zmei de Covid. Am văzut şi babele care nu vor să dea temperatura la nimeni. Am râs! Dar gata! S-a împărţit din nou lumea în cele două tabere Pro şi Contra măsurilor severe de austeritate. Unii zic să fie împuşcaţi toţi cei care ies afară, ceilalţi zic să se iasă fără masă" , susţine Mihai Mărgineanu.

De asemenea, acesta cere redeschiderea teatrelor, cluburilor şi restaurantelor, la muncile de toate zilele.

"Hai să dăm drumul la teatre, la concerte, la cluburi şi restaurante, şi la muncile noastre cele de toate zilele pentru că, oricum nimic nu o să mai fie ca înainte după ce aţi tâmpit cu televizorul jumătate de populaţia ţării. Dacă se poate merge la Obor, de ce nu se poate merge la teatru? Densitatea e mai mică în sală, la Nottaraa. Nu vreau să-mi scrie niciun deştept şi mai ales, nicio deşteaptă care ştie ea sau el cum stă treaba. Nu vreau niciun mesaj de la nimeni care să-mi aducă aminte că eu sunt artist şi n-ar trebui să mă intereseze astea (cea mai mare idioţenie dintre toate! De parcă viaţa mea nu ar fi afectată de deciziile proaste ale politicului). Vreau să intrăm din nou în viaţa noastră. Nu vreau să mai trebuiască să scriu nicio declaraţie pe propria răspundere care este inutilă ca şi gaura în prezervativ", a continuat artistul.

Mihai Mărgineanu a adus aminte şi de atitudinea preşedintelui Klaus Iohannis, care pare că-i ceartă pe români „ca pe copii de grădiniţă", pentru că nu respectă măsurile de restricţie impuse, pe care artistul le consideră exagerate.

„Deşi îl stimez, nu mai vreau să mă certe preşedintele ţării la televizor ca pe un copil de grădiniţă care a dat cu mâncarea pe perete. Sunt major, educat şi cred că destul de deştept ca să-mi dau seama de mult mai multe decât crede oricine. Vreau să aveţi bun simt şi să vă daţi seama că totul a fost extrem, dar extrem de exagerat. Nu ne putem ascunde în casele noastre trei luni de zile pentru că afară s-a produs o gripă un pic mai altfel. Pentru că este o gripă! Trei luni! E momentul să recunoaşteţi că aţi greşit. Şi nu vă va acuza nimeni. Pentru că a greşi e omeneşte! Cât despre cei care aţi făcut milioanele, să le cheltuiţi sănătoşi şi să nu fie nevoie să-i daţi tot la doctori“, a mai scris Mărgineanu.



„Mulţumim tuturor posturilor de ştiri care ne-au intoxicat la propriu cu mesajele panicoase şi panicante, mulţumim politicienilor dementici care ne ameninţă ca pe nişte mucoşi că dacă nu suntem cuminţi ei dau din nou starea de urgenţă. Dar gata... Hai să ne întoarcem la viaţa noastră, că s-a terminat!", a încheiat artistul.