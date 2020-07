Mihai Mitoşeru, operat de urgenţă. Prezentatorul TV a fost la un pas de moarte

Prezentatorul ar fi mers la un control din cauza varicelor, iar situația era mai gravă decât a estimat el și cadrele medicale nu au fost de acord să îl lase să plece. Potrivit surselor spynews, Mihai Mitoșeru este foarte speriat, mai ales că tatăl fostei sale soții a suferit de aceleași probleme de sănătate care i-au cauzat decesul.

Intervenţia chirurgicală a prezentatorului nu putea fi amânată.

Mihai Mitoșeu a fost prieten apropiat cu Mărculescu. Acesta a fost în stare de șoc încă de la aflarea tragicei vești și și-a revenit foarte greu, mai ales că inițial a luat totul ca pe o glumă proastă. El a povestit cum a primit mesaj de la toți prietenii comuni, printre care Mara Bănică și Oana Roman, însă a procesat cu greu vestea.

"Mie încă îmi e greu să accept, să cred că e adevărat. Am primit un mesaj pe la 12 și ceva, de la Mara Bănică. Am crezut că e o glumă. Am primit apoi de la Lizeta, de la Oana Roman… Nu pot să cred! 51 de ani. Tânăr!”, a spus Mitoșeru, la o emisiune TV.