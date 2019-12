Mihai Neşu, mărturisiri tulburătoare la aproape nouă ani de la accident. "Mi-a mai rămas sufletul"

Mihai Neșu a trecut prin multe momente teribile în ultimii nouă ani, dar a reuşit să meargă mai departe, ba chiar să devină un exemplu. A descoperit credinţa, dar şi puterea de a-i ajuta pe cei care au nevoie.

"Prin accidentul suferit mi-am dat seama că viața mea nu era cea mai potrivită. Am început să mă studiez mai mult pe mine si să-mi dau seama unde trebuie să încep să mă antrenez și să fac mai mult bine. Rolul omului pe pământ este să facă bine. Au fost clipe teribile. De fapt nu durerea fizică este cea mai mare, ci durerea din suflet. Dacă nu o tratezi, este foarte greu să te vindeci. Sufletul nu poate fi vindecat decât de Dumnezeu, este singurul deținător al rețetei exacte de vindecare a sufletului. Nu pot să zic că am învățat lucrul acesta. Pierzându-mi sănătatea fizică aproape complet, mi-a mai rămas sufletul, este singurul de care trebuie să mă îngrijesc. Și așa cum am spus mai devreme, am constat că nu toate lucrurile erau în regulă și am fugit la mai mulți preoți, m-am spovedit, m-am împărtășit. Datorită rugăciunilor lor s-au schimbat foarte multe lucruri în viața mea, dar sunt, încă, în perioada de antrenament spiritual în care continui să mă antrenez să imbunătățesc starea sufletească. Sper eu să fie din ce în mai bine, cu timpul", a declarat Mihai Neșu.

Mihai Neșu este decis să îi ajute pe copiii cu dizabilități, iar complexul de recuperare dedicat acestor copii este un proiect de suflet al fostului fotbalist.

"Centrul este practic o extindere a ceea ce avem acum. Acum avem o fundație caritabilă dedicată copiilor cu dizabilități. Are doar 250 de mp, este neîncăpătoare, avem listă de așteptare. Avem o terapie foarte căutată de părinții copiilor care este foarte scumpă în străinătate. La noi este mult mai accesibilă, părinții plătind numai un sfert din preț. Este o terapie atestată în America după foarte multe cercetări. Este folosită de foarte mulți copii cu dizabilități. Am reușit să o aducem și în România. Trebuie să recunosc că trăiesc cel mai bun moment al vieții mele. Mă ajută Dumnezeu, nici nu simt că sunt paralizat", a mai spus Mihai Neșu.