S-A AFLAT! Mihaela Rădulescu, cel mai mare salariu încasat vreodată la "Românii au Talent". Cât încasa de la PRO TV

Mihaela Rădulescu a fost cea mai bine plătită vedetă de la "Românii la Talent", având un salariu de 250.000 de euro pe sezon. În plus, în afară de bani, i se plăteau și biletele de avion pentru deplasări.

ŞOCANT! Cum arată Mihaela Rădulescu după ultimele operaţii estetice FOTO

"Știți cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi și oricât de multe și diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând și am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă știți, fiecare detaliu. Nu voi mai putea participă la noul sezon "Românii au talent", strict din motive personale", a scris Mihaela Rădulescu pe pagină sa de Facebook, la despărţirea de show-ul de la Pro TV.

Câţi bani a cerut Mihaela Rădulescu pentru a poza în Playboy

Mihaela Rădulescu a debutat în televizune în anul 1994 la postul Tele 7ABC, iar prima emisiune realizată s-a numit "Nocturna pe 16 mm", fiind apoi urmată de "Weekend ABC", o producție de divertisment ce avea loc în fiecare duminică. A lucrat apoi la B1 TV, Antena 1, Pro TV şi Realitatea TV.