Mihai Trăistariu, afectat grav de pandemia de coronavirus: "M-a călcat ca un buldozer. Aveam o rată la bancă de 20.000 de lei pe lună"

Criza a venit fix în momentul în care pe plan financiar îi mergea foarte bine. Artistul a povestit că a resimțit perioada pandemiei de parcă ar fi fost călcat de un buldozer, deoarece are o rată de 20.000 de lei pe lună.

„Știi cum a trecut pandemia peste mine? M-a călcat ca un buldozer pentru că eram într-o perioadă în care făceam bani, alergam în continuu. M-a prins destul de dur pandemia, pentru că aveam o rată la bancă de 20.000 de lei pe lună”, a spus Mihai Trăistariu pentru „Antena 3”.

Însă, artistul a reuşit să treacă peste momentele grele şi a găsit modalitatea de a face bani, după ce autoritățile au impus măsurile de relaxare. Trăistariu se ocupă acum de afaceri, le închiriază turiștilor apartamente pentru a câștiga bani.

„Mi-am cumpărat o clădire anul trecut pentru școala mea de muzică. Și m-am trezit cu ipoteci. Noroc că acum făcusem schimb cu un teren și mai am încă 7 apartamente. Asta e un noroc, că nu se întâmplă oricui și oricând. Aveam un teren și l-am schimbat pe 7 apartamente și le dau turiștilor anul acesta. Și din asta trăiesc acum”, a adăugat el.

"Surpriza vieţii mele. Am aflat că am un fiu"

Mihai Trăistariu este unul dintre cele mai controversate vedete de la noi. Artistul reuşeşte să surprindă mereu fanii, cu care are o relaţie foarte bună, împărtăşind multe lucruri, atât din viaţa profesională, cât şi cea personală.

Recent, a făcut o postare pe reţelele de socializare, în care a scris un mesaj bombă şi anume că are un fiu. Bineînţeles, totul a fost în spirit de glumă, pornind de la imaginea în care are faţă de copil.

"In seara asta ... surpriza vietii mele. Am aflat ca am un fiu. Iar nebuna de maica-sa i-a dat dat numele Mihaita ... ca sa nu ma uite! Daca stii cine e maica-sa ... da-i repede tag", a scris Mihai Trăistariu pe pagina sa de Facebook.