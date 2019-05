Mike Tyson, mărturii şocante: "Mi-a trecut prin cap să omor oameni"

Crescut în cartierele rău famate din New York, fostul mare sportiv a avut o copilărie plină de peripeții. Acesta a fost implicat în bătăi și furturi, iar până la vârsta de 13 ani era deja arestat de 38 de ori.

„De când aveam 12 ani am fost învățat să bat oameni, să-i înving, să-i umilesc, să le frâng voința. De fapt, eram doar un copil speriat și care nu se simțea în siguranță. Habar nu aveam ce fac, dar mă simțeam bine și toată lumea îmi spunea că eram foarte priceput.

Așa am ajuns să fiu un tiran lipsit de respect față de propria persoană, care spunea adesea lucruri urâte despre adversari. Acum, când mă gândesc la toate astea, îmi dau seama că am greșit. Îmi doresc să nu mă fi comportat așa cum am făcut-o, să nu fi spus asemenea lucruri altor oameni”, a declarat Mike Tyson, pentru postul de televiziune britanic ITV.

Vorbind despre criminalitatea ridicată în rândul tinerilor, Tyson a dezvăluit că și el s-a gândit să omoare oameni, dar boxul l-a salvat.

„Și eu, la vârsta lor, credeam că nu există speranță pentru o viață decentă. Dacă ar crede, nu s-ar comporta astfel. Nu am crezut că voi avea o viață decentă până nu m-am apucat de box. Până atunci, eram obișnuit cu viața în gașcă și mi-a trecut prin cap chiar și să omor oameni. Purtam armă, fusesem obișnuit să trag asupra altora sau să fiu împușcat. Viața altora nu însemna nimic pentru mine”.

Tyson tocmai și-a lansat propriul podcast, „Hotboxing”, și deține o fermă de cannabis, „Tyson Ranch”. El plănuiește să organizeze și un festival muzical dedicat marijuanei.