Ministerul Sănătăţii s-a autosesizat în cazul medicului fals, care era, de fapt, programator IT

"Este regretabil şi incredibil cum unii colegi înţeleg să îşi facă meseria, să trădeze încrederea pe care pacienţii o pun în ei. De când am aflat am cerut un control al DSP şi am sesizat Colegiul Medicilor şi Casa de Sănătate Braşov.



Medicul de familie, când şi-a asumat lista de pacienţi, şi-a asumat şi perioade în care nu poate desfăşura activitatea, atunci anunţă Casa sau anunţă un coleg care să îi preia activitatea. Nu ştim dacă au căutat înlocuitor, dar în urma anchetei vom stabili asta”, a spus Nelu Tătaru, conform Digi24.



El a subliniat că pacienţii au nevoie de act medical şi sunt dispuşi să treacă cu vederea nişte lucruri „nelalocul lor”, deşi corect ar fi fost să sesizeze o astfel de situaţie.



„Faptul că acceptă această stare de fapt arată că acest lucru se perpetuează probabil de mai mult timp”, a adăugat Nelu Tătaru.

