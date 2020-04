Ministrul Sănătăţii, mesaj după vizita la Arad: "În acel cort era o tânără italiancă, trata pacienţi români. Exemplu pentru noi"

CORONAVIRUS ROMANIA. "Am venit să văd ce face un pacient care ajunge la spitalul judeţean, neştiind că este pozitiv şi aş vrea să văd şi eu traseul acestui pacient, aş vrea să văd un personal medical, aş vrea să văd efectiv un management, după aceea putem să discutăm. Vreau să văd în ce măsură este pregătit un spital, în ce măsură este pregătit un cadru medical, în ce măsură este protejat un cadru medical şi în ce măsură consultul se efectuează pentru a putea...”, a declarat Nelu Tătaru, jurnaliştilor, imediat după ce a ajuns la Arad.

CORONAVIRUS. 31 de cadre medicale de la Spitalul Judeţean Arad au demisionat, iar 24 au fost confirmate cu coronavirus

Ministrul Sănătăţii a explicat că la Arad a avut loc o transmitere comunitară a coronavirusului, după mai multe cazuri neidentificate la început. Tătaru a fost impresionat de o tănără rezidentă din Sicilia care lucra la corturile de triaj din curtea Spitalului Judeţean Arad.

Transmitere comunitară la Arad

”E o transmitere comunitară extinsă în acest moment, nişte cazuri neidentificate la început, dispersia s-a făcut pe ce însemna personal medical, de la personal medical la ceea ce însemna pacienţi. Avem un personal medical cu un moral relativ scăzut, dar am fost impresionat aici, cel puţin la corturi, să văd o tânără rezidentă din Sicilia care ne tratează pe noi. Cred că şi acesta este un motiv pentru care medicii noştri ar trebui să înţeleagă că este un moment în care trebuie să fim împreună toţi, este un moment în care ar trebui să ne gândim la cei din judeţul arad, să ne gândim la cei din judeţele limitrofe”, a declarat Tătaru.

Victor Costache, numit consilier onorific al ministrului Sănătăţii la nici o săptămână de la demisie

Întrebat de ce crede că au fost cazuri de infecţii în spital, Tătaru a spus că nu poate vorbi de neglijenţă, dar că o explicaţie ar fi lipsa protecţiei.

”La început a fost cazul sau cazurile neidentificate sau asimptomatice sau cu simptome nespecifice care au dat o transmitere locală, urmând apoi între cadrele medicale şi apoi între pacienţi să continue această transmitere şi am ajuns unde am ajuns astăzi. Nu pot să spun neglijenţă, poate că la un moment dat lipsa protecţiei, neidentificarea acelui caz şi atunci toate s-au dus de la sine”, a declarat Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a fost în vizită şi la Vama Nădlac şi personalul este protejat.

”La Nădlac am verificat cu domnul chestor Buda, şeful Poliţiei de Frontieră, ce înseamnă traficul, care este în aceste zile şi cum va fi în perioada următoare, fiindcă ne apropiem de sărbătorile pascale si dincolo de transmiterea pe care o avem aici, vom avea şi o transmitere adusă de cei de afară, în majoritatea lor venind din zone care le ştim că sunt cu potenţial ridicat. Erau protejaţi poliţiştii de frontieră şi lucrau efectiv în acele echipamente, dar şi în reţeaua şi procedurile care le-am aplicat noi”, a declarat Ministrul Sănătăţii.

La Spitalul Judeţean Arad mai mulţi medici şi asistente au anunţat că demisionează sau se vor pensiona, în această perioadă. Cu toate acestea, conducerea unităţii sanitare spune că este pregătită şi are suficient personal.

Medic din Vicenza la Arad

Tătaru a verificat corturile de triaj epidemiologic din curtea spitalului și a vorbit cu medicii de la Arad. „Am fost și am vorbit cu cadrele medicale și cu managementul și mi-am făcut o părere”, a spus el.

Ministrul a adăugat că 10 dintre medicii care au demisionat „aveau dreptul să facă acest lucru” pentru că sunt la pensie, deși avuseseră prelungiri, au cerut pensionarea.

Nelu Tătaru, primele declaraţii ca ministru al Sănătăţii: "Vor veni săptămâni şi mai grele. Vor fi şi cazuri severe"

„Ceilalți, o parte sunt în concedii medicale. Eu am vorbit cu cine am putut să vorbesc. Am anunțat că o să vin tocmai de aceea, am discutat cu medicii separat de conducere, cu medicii de la primiri urgențe, de la corturile din afara spitalului”, a explicat el.

„Ce pot să vă spun, și e un exemplu, dincolo de Clinica de Boli Infecțioase din Timișoara, în acel cort la poartă era o tânără italiancă, din Vicenza, trata pacienți români. Un exemplu pentru tot corpul nostru medical”, a spus Tătaru.

Ministrul Sănătății, în vizită la Spitalul "Victor Babeș" din Timișoara: „Am venit să văd o clinică în care medicii și-au înfrânt frica”

„Am venit să văd un spital care merge, o clinică în care medicii tratează, o clinică în care medicii și-au înfrânt frica. Am venit pentru Arad, dar am făcut și o escală la Timișoara tocmai pentru acest lucru. La Arad am vorbit cu cadrele medicale și cu managementul, vom lua decizii, inclusiv în privința directorului DSP. O parte dintre cadrele medicale din Arad ieșeau la pensie, au dreptul să facă acest lucru. La triaj, în fața Spitalului de Urgență din Arad, am găsit o tânără italiancă, Vicenza, care trata pacienți români”, a declarat Nelu Tătaru la ieșirea din spitalul timișorean.