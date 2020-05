Ministrul Educaţiei anunţă că nu vor fi corigenţi. Toate situaţiile în care se încheie mediile în 2020. DOCUMENT

Ministrul Educației anunță o măsură fără precedent: elevii cu medie sub 5 pe semestrul I pot să-și anuleze notele slabe prin simpla activitate din această perioadă, la care profesorii au oricum nevoie de acordul părinților pentru a-l nota, scrie Edupedu.ro.

“Am prevăzut toate situațiile în așa fel încât să se încheie media pe semestrul al II-lea și media anuală”, a anunțat ministrul Educației.

Invitată la emisiunea “Din viața romilor”, Monica Anisie a declarat că-i asigură “pe copii că trebuie să fie liniștiți” și a explicat că “dacă există și posibilitatea ca pe primul semestru copilul să aibă o medie sub 5 – în această situație nu supunem copilul unui risc. Ci, din contră, venim în sprijinul lui. Și atunci îi dăm posibilitatea să dea o lucrare, să facă un proiect, să fie apreciat pentru activitatea online”.

Ministrul Educaţiei, despre încheierea mediilor: "Prima notă de pe semestru nu se dublează"

Întrebată dacă asta este o măsură astfel încât elevul respectiv să nu devină corigent, Anisie a răspuns: “Exact! Iar nota pe care o primește pe proiectul respectiv, pe tot ce am spus mai devreme, nota respectivă devine media anuală. Adică se elimină media de pe primul semestru. Are toate șansele să-și încheie situația. De aceea am spus de la început că trebuie să-i liniștim pe copii, că putem încheia cu bine acest an.“.

Ministerul Educației a aprobat măsurile cu privire la reluarea cursurilor după încheierea stării de urgență. Așa cum a declarat ministrul Educației, vor veni la școală numai elevii din clasele a VIII-a și a XII-a, începând cu 2 iunie, pentru a se pregăti pentru examenele naționale. Vor fi maximum 10 elevi într-o clasă, cu mască și mănuși, iar clasele vor fi dezinfectate după fiecare grupă.

Documentul aprobat de Ministerul Educației prevede că elevii care nu au calculatoare sau acces la internet vor fi sprijiniți de autoritățile locale și vor primi cel puțin o dată pe săptămână sarcini de lucru și resurse educaționale.

Ministrul Educaţiei anunţă ce trebuie să facă profesorii pentru a-şi primi salariul INTEGRAL în aprilie

Ministerul Educației aduce precizări privind modalitățile de încheiere a situației școlare. Documentul arată că pentru învățământul ante-preșcolar și preșcolar nu este cazul încheierii situației, dar activitățile cadrelor didactice continuă și acestea mențin legătura cu copiii.

”Segmentul de vârstă corespunzătoare acestor niveluri este însoțit de cele mai mari riscuri, atât în organizarea procesului educațional din unități, cat și din cauza faptului că majoritatea copiilor sunt însoțiți, spre unități, de persoane cu risc sau care prezintă risc pentru contacte în cadrul unităților de învățământ”, scrie în documentul MEC.

Pentru încheierea mediilor, Ministerul Educației a prevăzut mai multe situații în care se încheie mediile, atât pentru învățământul primar, cât și pentru gimaziu și liceu.

Cum se încheie mediile la ciclul primar

Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două calificative pe semestrul al II-lea, se încheie situația școlară semestrială cu aceste calificative.

Situația 2: Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfășurată online.

Situația 3: Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, al doilea calificativ pentru semestrul al II-lea va fi considerat calificativul care reprezintă media elevului din primul semestru.

Situația 4: Dacă elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea, media anuală devine media semestrului I

Cum se încheie mediile la învățământul gimnazial și liceal, postliceal și profesional:

Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea, se încheie media cu aceste note.

Situația 2:Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfășurată online, pentru a doua notă.

Situația 3: Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, a doua notă pentru semestrul al II-lea va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru.

Situația 4: Dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea media anuală devine media semestrului I.

Situația 5: Dacă media din primul semestru este mai mică decât 5, atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine media anuală (ca la examenul de corigență).

Vezi detalii pe Edupedu.ro