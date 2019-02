Ministrul Finanţelor, anunţ despre lucrările la autostrada Unirii

"Pentru autostradă aveţi text clar în lege. Este prevăzut exact acest obiectiv al Autostrăzii Unirii, este clar menţionat şi inclusiv cu credite de angajament şi credite bugetare pentru acest obiectiv. Veţi găsi acolo şi alte obiective de infrastructură mare, Autostrada Braşov - Bacău", a spus Teodorovici, după aprobarea de către Guvern a proiectului Legii bugetului de stat pe 2019.

Ministrul a dat asigurări că în proiect se regăsesc toate obiectivele pe care ministerele le-au trimis şi a menţionat că există o prevedere care spune că pe măsură ce anumiţi indicatori tehnico-economici se aprobă de către Guvern pentru un obiectiv sau altul ministerul de resort este îndreptăţit să facă introducerea obiectivului în planul său de investiţii.

Întrebat dacă sunt alocaţi bani pentru calea ferată care duce la Otopeni, ministrul a răspuns: "Sigur, da".

În ceea ce priveşte investiţiile, ministrul Finanţelor a spus că vor avea loc discuţii lunare cu reprezentanţii companiilor care se ocupă de drumuri şi căi ferate cu privire la stadiile în care se află obiectivele.

"2019 este un an pe care îl menţionăm ca fiind anul investiţiilor, anul în care economia efectiv trebuie să fie în ansamblu - şi zona privată - cea pentru care Guvernul acordă sprijin şi ia măsurile care sunt necesare pentru ca lucrurile să se şi întâmple. Acest domeniu, cel al investiţiilor, va primi în plus 15,4 miliarde de lei faţă de anul trecut, din care 6 miliarde (de lei - n. r.) vor merge către zona de transporturi. Ar trebui să menţionez, alături de cele patru zone - asistenţă socială, sănătate, investiţii şi administraţie - să adăugăm şi partea de infrastructură de transport unde colegii vor trebui să dea dovadă că banii pe care îi alocăm în acest an vor fi cheltuiţi aşa cum au anticipat şi să evităm situaţia de la rectificările bugetare atunci când ele nu sunt utilizate şi suntem obligaţi să le relocăm către alte ministere", a mai spus Teodorovici.