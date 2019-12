Ministrul Finaţelor anunţă o posibilă a treia rectificare bugetară din acest an: plata pe cazul Micula ne-a dat peste cap

"Acum încerc să găsesc o altă soluţie (în locul unei a treia rectificări bugetare - n. r.). Dacă s-ar putea să găsesc o soluţie de extindere a termenului de suplimentare a fondurilor la Fondul de Rezervă, mergem pe această variantă. Încerc pe cât posibil să evit o a treia rectificare bugetară, vom avea o decizie astăzi. Dacă nu găsim o altă soluţie, există posibilitatea să avem o a treia rectificare bugetară în acest an, pentru că sunt cheltuieli de funcţionare pentru primării. Sunt într-o situaţie disperată şi, atunci, s-ar putea să fim nevoiţi să o facem. Am avut această plată pentru cazul Micula, care a venit dintr-o dată. Nu am avut ce face, a trebuit să plătim aceşti bani şi a dat peste cap tot ce aveam planificat", a explicat Florin Cîţu.