Ministrul Mediului a anunţat când va fi vârful inundaţiilor în România. Ce judeţe se află sub avertizare de cod roşu

Costel Alexe a declarat faptul că indiferent cât de afectat este Prutul, nu se va ajunge la nivelul din 2010 sau cel puţin din 2008. De asemenea, atât cei de la Apele Român, cât şi cei de la ISU sunt pregătiţi să facă faţă inundaţiilor.

"Autoritățile si- au făcut treaba. 55 de avertizări au fost date prin Ro Alert. Suntem pregătiți să facem față cantităților de precipitații, de viituri. Luni am fost in Botosani, unde avem cel mai mare potential de ape venit din Ucraina. Indiferent cat de afectat este Prutul, nu se va ajunge la nivelul din 2010 sau cel din 2008. Atat colegii de la Apele Române, cât și cei de la ISU sunt pregatiti si vom face fata. Daca vârful va fi vineri seara, sambata vom fi pe scadere. Dar de sâmbătă nu vom mai avea precipitatii in Moldova. Este Cod Rosu în Buzău, Brașov și Harghita", a spus Costel Alexe.

Ploile puternice din ultimele ore au făcut prăpăd în ultimele zile în România, mai multe case au fost luate de viituri, iar trei persoane au fost luate de ape doar în ultimele 24 de ore. Inundaţiile au afectat 161 de localităţi din 29 de judeţe anunţă miercuri IGSU, care precizează că trei oamei au fost luaţi de viitură, zeci de persoane au fost evacuate, peste 1.000 de case, curţi şi beciuri au fost inundate, iar stâlpi de electricitate şi copaci au fost doborâţi de vânt.

Din cauza viiturilor care au inundat străzi şi locuinţe din mai multe localităţi din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin şi Maramureş, 71 de persoane au fost evacuate şi relocate temporar în spaţii puse la dispoziţie de autorităţile locale şi la rude.

În ultimele două zile, 3 persoane luate de viitură au decedat. Evenimentele s-au produs în judeţele Bihor, Suceava şi Vaslui, unde, din cauza precipitaţiilor abundente, nivelul apei a crescut rapid şi s-au produs inundaţii.