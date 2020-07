Ministrul Mediului cere amenzi pentru cei care hrănesc animale sălbatice: ursul nu e un animal de companie

Întrebat, într-o conferinţă de presă susţinută, marţi, la sediul Ministerului Mediului, ce măsuri ar putea fi luate pentru ca urşii să nu mai coboare în zone locuite de oameni, Costel Alexe a spus că urşii pot fi relocaţi şi există un proiect care foloseşte unde scurte prin care urşii să nu mai poată pătrunde în intravilan.

„În acest moment, e pentru prima oară când se şi face Ministerul a depus aplicaţia pe POR astfel încât să avem acel recensământ al urşilor din România. Ca şi măsuri pe termen scurt va fi publicat, dacă nu azi săptămâna viitoare, acel ghid, cu măsuri astfel încât urşii să nu intervină în intravilan. Avem un proiect prin care, prin unde scurte, astfel încât ursul să nu mai poată pătrunde în intravilan. Avem posibilitatea relocării, inclusiv în judeţul Braşov. Dacă nu ar fi hrăniţi, ei nu ar avea motiv să revină, dar atâta timp cât facem acest lucru, mă refer la cetăţenii români, nu face decât să îşi părăsească arealul forestier şi să intervină în intravilan. Ursul nu este un animal de companie, este un animal sălbatic şi în orice moment poate face victime omeneşti”, a explicat Costel Alexe.

Românii care hrănesc urşii pe marginea drumului ar putea fi amendaţi! Avertismentul ministrului Mediului

Acesta a reiterat faptul că ursul nu trebuie hrănit de către oameni, tocmai pentru că este un animal sălbatic.

„Tocmai pentru că este animal sălbatic, el nu trebuie hrănit. Dacă sunt anumite exemplare, aici mă refer la un număr foarte mare în interiorul fondului forestier, sunt convins că aşa pot să îşi găsească şi ceilalţi. Urşii hrăniţi nu mai pot reveni să se hrănească şi să se adapteze cu hrana din interiorul fondului forestier. În momentul de faţă, eu spun că şi oamenii contribuie la revenirea ursului în intravilan, cum şi a fost extins, an de an, intravilanul tot mai mult în interiorul fondului forestier şi s-a restrâns acest areal în care trăieşte acest animal sălbatic”, a completat Alexe.

Ministrul Mediului a mai spus că oamenii pot trăi în comuniune cu urşii, însă lumea trebuie să înţeleagă că aceştia nu pot fi domesticiţi. El a vorbit şi despre posibilitatea aplicării unor amenzi.

„Nu aş vrea să folosesc cuvântul împuşcat pentru un urs, e o întreagă procedură. La fel cum, personal, consider că toţi cei care hrănesc aceste animale sălbatice trebuiesc sancţionaţi şi poliţia are cadrul legal să o facă şi sper să o şi facă. Important e să înţelegem că putem trăi în comuniune cu urşii, aşa cum am făcut-o sute de ani, important e să nu credem că vom putea domestici ursul”, a conchis Alexe.