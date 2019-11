Ministrul Mediului: Pot să vă confirm astăzi că în România se taie într-un an peste 38 milioane de metri cubi de lemn

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Raportul Inventarului Forestier Naţional arată "cifre şocante" pe care i-a "venit greu” să le creadă.

"Pot să vă confirm astăzi că în România se taie într-un an de zile aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, chiar dacă în raportul acestui ciclu II avem marja de 4,6 - 4,75, imaginaţi-vă că am putea să avem cu 4,75% mai mult decât cei 38,6 milioane prezentaţi în raport şi chiar dacă am avea cu 4,75 la sută mai puţin decât cifra oficială 38,6, oricum este un dezastru pentru ceea ce se întâmplă astăzi cu fondul forestier al României. Faptul că acest raport a fost ţinut la sertar mai bine de un an de zile de către fosta conducere a ministerului este cu atât mai grav. A aflat de situaţie şi, în loc să-şi asume şi să caute soluţii, au încercat să muşamalizeze datele şi să-l denigreze pe domnul Marin Gheorghe (şeful Serviciului Inventar Forestier Naţional - n.r.) şi echipa sa”, a declarat Costel Alexe, citat de News.ro.

Din cifrele Inventarului Forestier Naţional rezultă că anual se taie în România peste 38 de milioane de metri cubi de lemn, dintre care doar 18 milioane sunt tăiați legal, iar restul de 20 de milioane ilegal.

Ministrul a acuzat fosta guvernare că a permis tăierea fără autorizaţie a 60 de milioane de metri cubi de lemn în trei ani şi că a încercat să ascundă cifrele oficiale.

"PSD a încercat să ascundă faptul că sub mandatul lor s-au tăiat peste 60 de milioane de metri cubi de lemn fără autorizaţie şi aceşti 60 de milioane de metri cubi sunt doar în ultimii trei ani. Probabil dacă nu ar fi existat înlocuirea guvernului şi astăzi ministerul ar fi negat aceste cifre”, a mai spus ministrul Mediului.

El a anunţat că va sprijini derularea ciclului III din Inventarul Forestier Naţional, acesta urmând a fi finanţat "aşa cum trebuie”, nu subfinanţat, ministrul anunţând că acest ciclu a fost întârziat cu un an de către fosta guvernare.

Alexe a mulţumit tuturor românilor care în ultimii ani au sunat la 112 sau au făcut sesizări cu privire la posibile transporturi ilegale de material lemnos.

El a precizat că, potrivit Greenpeace, s-a constatat că unu din cinci astfel de apeluri a confirmat un transport ilegal de lemne.