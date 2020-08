Ministrul Muncii, după ce anunţa 875.000 de contracte de muncă închise: Avem cu 640 de angajaţi mai puţin decât în ianuarie

Ministrul Muncii a susţinut că cifrele prezentate recent de Inspecţia Muncii privind cele 875.000 de contracte de muncă încetate în perioada 16 martie - 15 iulie nu reflectă locuri de muncă pierdute, ci majoritatea acelor contracte sunt ale unor salariaţi care aveau simultan mai multe contracte active.

Astfel, Violeta Alexandru a apreciat că cifrele concludente privind numărul de oameni care şi-au pierdut locurile de muncă sunt cele furnizate de Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor - Revisal şi care prezintă în prezent un număr de 5.580.000 de persoane înregistrate cu contracte de muncă active, număr care ar fi cu doar 640 de persoane inferior cifrelor salariaţilor activi din ianuarie 2020.

"Un om are unul, două, chiar trei contracte. Sunt oameni în România, deloc puţini, care au mai multe contracte, două-trei contracte, unii cărora li s-a închis contractul şi li s-au deschis altele. Când vorbiţi despre această cifră, probabil că vă referiţi la număr de contracte. Eu vorbesc despre salariaţi activi, (care sunt, n.r.) astăzi 5.580.000 şi încă puţin, cu doar - reţineţi! - 640 mai puţini decât în ianuarie anul acesta. Mă preocupă fiecare dintre aceşti oameni. Sunt 640 de (foşti, n.r.) salariaţi, persoane care nu mai au niciun venit, în Revisal - Registrul Electronic de Evidenţă a Salariaţilor. Vă vorbesc de cei înregistraţi în Revisal, 640 de persoane mai puţin (în prezent, n.r.) decât cei înregistraţi la începutul acestui an", a subliniat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a declarat că numărul de 875.000 de contracte încetate au survenit în urma emoţiei angajatorilor în perioada pandemiei, care ar fi închis numeroase contracte de muncă doar pentru a înfiinţa în locul acestora alte contracte de muncă, la scurt timp după încetarea lor.

"Ceea ce dumneavoastră prezentaţi (numărul de 875.000 de contracte de muncă înregistrate de Inspecţia Muncii ca încetate în perioada 16 martie - 15 iulie, n.r.) îţi arată o involuţie sub aspectul persoanelor care aveau mai multe activităţi şi îţi arată o stare de emoţie, pentru că am văzut acest fenomen: acelaşi angajator a preferat să închidă un contract şi să deschidă altul. A fost şi este o perioadă de confuzie pentru angajatori, în mod evident unii dintre dânşii au apelat la şomajul tehnic, au aşteptat măsurile guvernamentale, au luat nişte decizii, după care au revenit asupra lor. Cert este că şi unul, un român, dacă nu are în acest moment un loc de muncă pentru mine este o preocupare", a menţionat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a explicat că procentul şomajului înregistrat oficial prin Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM), de 2,5%, este mai mic decât numărul real al şomerilor, deoarece mulţi dintre lucrătorii care îşi pierd locurile de muncă nu apelează la această instituţie pentru găsirea unui alt loc de muncă.

"În AJOFM cifrele oficiale ne arată un procent (al şomajului, n.r.) foarte mic, de 2,5%. Eu sunt nemulţumită şi am convingerea că acesta nu este chiar procentul real, dar vorbesc de cifra oficială. Procentul este foarte mic, pentru că oamenii nu au încredere în AJOFM-uri să vină să se înregistreze. Nu că nu ştim, ştim ce avem oficial, dar vreau ca AJOFM-urile să iasă mult mai activ în piaţă, să vadă că nu prind în evidenţele lor categorii de persoane care îşi găsesc locuri de muncă prin site-uri de specialitate, prin cunoştinţe, ocolind această instituţie care ar trebui să fie locul în care te duci cu încredere că îţi găseşti un loc de muncă. Ceea ce nu se întâmplă în acest moment", a adăugat Violeta Alexandru.