Ministrul Muncii, explicaţii despre creşterea pensiilor cu 14 la sută. "Atât s-a putut face. Sper ca pensionarii să înţeleagă"

Întrebată dacă pensiile vor creşte cu 14 la sută din septembrie, Violeta Alexandru a spus că este vorba despre o "certitudine"



"Este o creştere pe care colegii mei din Ministerul Finanţelor au fundamentat-o cu foarte multe calcule. Creşterea de 14 la sută este o certitudine", a declarat Violeta Alexandru, în direct, la România TV.

Ministrul Muncii a explicat că "începând din luna septembrie, pensionarii noştri vor avea pensia mărită atât cât a permis bugetul în acest moment. De asemenea, Violeta Alexandru a amintit că şi pensia minimă va fi majorată.

"Aproape 1 milione de pensionari vor avea pensia mărită. Ştiu şi eu că e foarte greu să-şi acoperi cheltuielile cu suma reprezentând pensia minimă", a menţionat Violeta Alexandru.

Vor primi pensia mărită şi pensionarii care primesc banii pe card?

"Am făcut o mobilizare fără precedent in România pentru a putea să ne încadrăm în termen. Mă străduiesc să finalizez după ce am avut negocieri, discuţii cu băncile care au fost de acord cu noi să vină alături de noi în acest efort.



Inclusiv pentru pensionarii care plata pe card termenul de plată să fie devansat măcar cu câteva zile. Plăţile în numerar se plătesc la începutul lunii", a spus Violeta Alexandru.

Ce înseamnă creşterea pensiilor pentru buget

"Efortul bugetar este de aproape un miliard pe lună. Ajungem până la decembrie la o sumă de 30 de miliarde pentru plata pensiilor.



Sunt conştientă că preţurile au crescut, nevoile pensionarilor sunt importante. Creşterea a fost făcută după o perioadă extrem de grea. Sunt mulţumită şi peste cel 10 la sută anunţat inţial.

Atât s-a putut face. Sper ca pensionarii să înţeleagă".

Violeta Alexandru: "PSD încearcă să antagonizeze populaţia activă cu pensionarii"



"Nu vreau să ajungem în situaţia pe care ştiu că PSD-ul o alimentează - să-i îi ostilizăm pe pensionari cu angajaţii. Am auzit tot felul de idei: să crească taxele de muncă, să se ia banii din pilonul 2, să se ia banii de la Armată din obligaţiile pe care le avem noi faţă de NATO:



PSD încearcă să antagonizeze populaţia activă cu pensionarii. Nu aceasta este soluţia pentru a scoate România din această perioadă şi de a o repune pe un făgaş normal", a spus Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii: "PSD nu a mărit pensiile cu 40 la sută"

"Dacă PSD voia să mărească cu 40 la sută o putea face imediat când era la guvernare. Era la guvernare, avea o situaţie economică stabilă şi nu a făcut-o.



Noi suntem după o perioadă economică dificilă. Facem toate eforturile să redresăm economia", a spus Violeta Alexandru.