Ministrul Sănătăţii susţine că nu există medici falşi în România: "Dacă cineva ştie, să informeze organele competente"

Precizările MS vin în urma unor informaţii apărute în presă conform cărora în România există 3.000 de medici falşi.

''Ministerul Sănătăţii nu deţine informaţia că ar exista medici falşi care profesează în România. Dacă cineva deţine informaţii că astăzi sunt medici falşi care oferă servicii medicale în sistemul public sau privat de sănătate are obligaţia să anunţe organele competente, acest lucru punând în pericol vieţile pacienţilor'', se arată într-un comunicat al MS.

Potrivit sursei citate, în urma cazurilor depistate în care persoane profesau meseria de medic cu parafe acordate ilegal, Ministerul Sănătăţii a demarat un control la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, în cadrul căruia au fost verificate toate codurile de parafă eliberate de această instituţie din anul 2018 până în februarie 2019.

De asemenea, astfel de controale au fost derulate în mai multe direcţii de sănătate publică judeţene.

MS precizează că, pentru a evita situaţiile ca şi alte persoane care nu îndeplinesc condiţiile necesare să practice medicina în România, s-a elaborat un Ordin de ministru care se află în prezent în transparenţă decizională şi care reglementează condiţiile necesare pentru angajarea medicilor în sistemul de sănătate public şi privat.

Lista cu codurile de parafă eliberate la nivel naţional este elaborată de centrul de calcul al Ministerului Sănătăţii şi nu poate fi făcută publică deoarece conţine date cu caracter personal, arată reprezentanţii ministerului.

"Mi se pare extrem de gravă afirmaţia conform căreia, astăzi, ar exista în sistemul de sănătate din România 3.000 de medici falşi. Dacă există dovezi în acest sens, dacă cineva ştie că există o singură persoană care astăzi practică medicina fără a avea acest drept, are obligaţia de a informa imediat organele competente. Astfel de afirmaţii, fără dovezi, fac foarte mult rău pacienţilor, a căror încredere în personalul medical poate fi zdruncinată. Pe de altă parte, suspiciunile create astfel afectează şi medicii care fac tot ce le stă în putinţă pentru sănătatea noastră. Am luat măsuri îndată ce am aflat despre primul caz în care o persoană şi-a obţinut ilegal codul de parafă, astfel încât să nu mai existe posibilitatea creării de breşe în sistem. Este vorba chiar despre persoana pe care o apără astăzi domnul avocat Daniel Ionaşcu, cel care afirma că sunt alte mii de medici în situaţia clientului său. Sunt sigură că justiţia îşi va face datoria în toate cazurile depistate pentru a da un exemplu celor care s-ar mai gândi de acum încolo că se pot juca de-a medicii punând în pericol vieţile oamenilor", a declarat Sorina Pintea.