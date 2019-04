Ministrul Tudorel Toader a cheltuit 12.000 de lei lunar pe vizite externe. Costul total al deplasărilor externe a fost de peste 300 mii

Din 23 februarie 2017, cand a devenit ministru, pana in aprilie 2018, ministrul Tudorel Toader a fost in 29 deplasari externe care au costat 174.497,26 lei, potrivit datelor comunicate de Ministerul Justitiei la cererea Ziare.com, in baza Legii 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public.

Potrivit datelor oferite de MJ, cheltuielile suportate de minister persoanelor care faceau parte din delegatia lui Tudorel Toader -inclusiv cele 19 deplasari facute impreuna cu Marieta Safta- au costat 126.120,37 lei.



In total, cheltuielile de deplasare ale lui Tudorel Toader si ale persoanelor care au facut parte din delegatie sunt in valoare de 300.617,63 lei.



In cazul a 19 dintre deplasari, Tudorel Toader a fost insotit de fostul secretar de stat, Marieta Safta. Trebuie spus ca Marieta Safta a demisionat din MJ in luna octombrie 2018 si s-a intors la CCR, unde are functia de prim magistrat asistent sef, conform ziare.com.