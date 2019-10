Minune surprinsă de camerele de supraveghere. Un copil a căzut de la balcon, dar nu a suferit nico zgârietură VIDEO

Copilul a căzut de la o înălţime de 10 metri, dar, în mod miraculos, nu a suferit nici măcar răni minore. Incidentul s-a petrecut în statul indian Madhya Pradesh şi a fost filmat cu o cameră de supraveghere. Videoclipul a devenit viral pe rețelele de socializare, iar utilizatorii de Twitter vorbesc despre o minune în acest caz.

"Locuim la etajul doi. Fiul meu se juca în casă, când deodată s-a dus la balcon și a început să se agațe de balustradă. Nu și-a putut păstra echilibrul și a căzut" , a spus tatăl băiatului, pentru NDTV. După ce a fost salvat datorită ricşei, părinții l-au dus pe micuţ la spital unde, spun ei, medicii l-au supus mai multor radiografii, iar concluzia a fost că băiatul nici măcar nu a fost rănit.

#WATCH Tikamgarh: A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child's father Ashish Jain says,"He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He was examined at a hospital & is safe". #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3yDOzZmB9y