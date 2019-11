Miracolele Arhanghelului Mihail, ingerul protectiei, curajului si pacii

Arhanghelul Mihail este mana dreapta a lui Dumnezeu, avand misiunea de a aduce pace pe pamant prin eliminarea fricii. Metodele ingenioase ale lui Mihail sunt nelimitate, la fel si abilitatea sa de a fi alaturi de mai multi oameni in acelasi timp.

Termenul "arhanghel" deriva din greaca si inseamna "marele mesager al lui Dumnezeu". "Arh" inseamna primul sau cel mai mare iar anghel inseamna mesager divin. In ebraica si babiloniana, numele lui Mihail inseamna cel ce se aseamana cu Dumnezeu. Mihail aduce mesaje pure de iubire, de intelepciune si de putere direct din partea Creatorului.

Mihail este singurul inger care detine titulatura de arhanghel in biblie, unde este numit si "unul dintre printii principali". In Cartea lui Daniel si in Apocalipsa este descris modul in care Mihail ofera protectie in perioadele de necaz. In multe legenda crestine, iudaice, islamice si celtice se aminteste de renumita putere si intelepciune a Arhanghelului Mihail. El se afla printre noi clipa de clipa. Este foarte probabil ca deja te-a ajutat in multe feluri, mai ales daca l-ai chemat la tine. Este posibil sa te fi indrumat sa citesti aceste randuri.

Citeste aici calauzirea zilnica de la Arhanghelul Mihail pentru zodia ta!

Invoca-l pe Mihail in momentele grele in viata.

Striga-i pur si simplu numele sau roaga-l sa vina langa tine. O poti face cu voce tare, in tacere, in scris sau prin cantec. Nu conteaza cum ii ceri sa fie alaturi de tine ci sa o faci !

Datorita faptului ca principalul rol al lui Mihail este protectia, el este cel care ne pazeste de energiile joase. Daca iti faci griji cu privire la anumiti oameni din viata ta, cheama-l pe Mihail. El actioneaza ca paznic si se asigura ca doar fiintele de iubire si lumina pura se apropie de tine iar celelalte ies cumva din viata ta prin cai pe care nu le poti intui.

Sunt foarte multe persoane care l-au simtit, l-au vazut sau l-au auzit pe Arhanghelul Mihail, nu doar ca au beneficiat concret de ajutorul lui. Atunci cand ii ceri interventia, el spune intotdeauna da si te poti baza ca ajutorul lui ca veni intr-un mod perfect si surprinzator de placut.

El ia legatura cu noi prin simturile noastre fizice si are aspecte unice la fiecare persoana pentru ca Mihail urmeaza instructiunile intelepciunii divine si infinite a Creatorului si fiecare interventie si misiunea de ajutor sau salvare din partea sa este croita dupa persoana si situatia in cauza.

