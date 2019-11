Mircea Badea a pierdut şi "meciul" cu Mălin Bot

Mălin Bot a avut câștig de cauză şi în primă instanță, la Tribunalul București. Joi, Bot a câștigat și la Curtea de Apel, dar decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs, informează paginademedia.ro.

Mircea Badea l-a dat în judecată pe Mălin Bot pentru mai multe postări de pe Facebook și de pe blog, publicate în perioada iunie 2015 - martie 2018, pe care le consideră "neadevărate și denigratoare. Badea i-a cerut lui Bot despăgubiri în valoare de 250.000 de euro.

Iată câteva postări ale lui Mălin Bot pentru care a fost dat în judecată de Mircea Badea:

9 octombrie 2015:

„Un reprezentant al trustului Intact a dat asigurări că Badea nu a pățit nimic, pentru că maimuțele sunt obișnuit să cadă de la înălțimi mari, din copaci sau de pe clădiri."

19 octombrie 2015:

„De când domnul prefesor Voiculescu este în închisoare și Mirciulică nu-l mai poate pupa în c*r ca odinioară, îl ținem doar pe pastile, pentru că altfel ar claca", a spus Mihai Gâdea. "Nici nu vreau să mă gândesc ce ar putea face dacă îi scoatem medicamentația. Cred că ar fi în stare să meargă pe stradă și să pupe-n c*r oameni nevinovați, la întâmplare. Nu e de joacă cu pupincurismul lui Mircea."

10 decembrie 2015:

„Oligofrenul Mircea Badea ar vrea sa stie ce zic eu despre cazul Truica si implicarea lui Dan Andronic.

EVZ a relatat astazi, toata ziua, informatiile despre ancheta judiciara. La emisiunea EVZ TV am prezentat cazul. (...)"

17 decembrie 2015:

„Saptamana trecuta imi repetau numele in batjocura, ca niste oligofreni, Mihai Gadea si Mircea Badea. Azi a tinut cineva sa imi trimita un link catre o inregistrare ...

Prin 2013 facea la fel raposatul Corneliu Vadim Tudor.

Exact la fel, ca sa intelegem clar cam unde se plaseaza babuinii lui Voiculescu. "Are un nume, repetăm: Bot. Păi, atunci cînd te cheamă Bot, nu mai poţi emite pretenţii", zicea Vadim in 2013 si repetau oligofrenic exact aceleasi cuvinte Gadea si Badea in 2015. Nicio diferenta, doar aceea ca Gadea si Badea sunt infinit mai inculti decat Vadim."

12 decembrie 2017

„Aceeași instituție care nu a fost preocupată niciodată de incitările la violență ale unor propagandițti ai corupților, cum e servitorul infractorului Voiculescu, Mircea Badea"