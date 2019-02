Mircea Badea, KO de coşmar încasat de la Teodor Emi, motociclistul care l-a mai bătut şi în trecut. Reacţia vedetei VIDEO

UPDATE. "Sa spui despre asta ca e "motociclist", cand vezi cu ce se ocupa si carte de vizita are, e ca si cum ai spune ca un fotbalist la Steaua este autombilist pentru ca sofeaza un BMW. Un lucru e sigur: nu sunt fricos. N-am fost si nu voi fi niciodata. Atfel, totul ok. Ne vedem maine la emisiune de la 21.00 la 24.00.

P.S. Sa spui cum "am fost lesinat minute bune" este fake news: nu te lasa doctorul sa te ridici pana nu ti face teste. N-am facut deloc caz de meciul asta inainte, n-o sa fac nici dupa", a scris Badea pe pagina de Facebook.

În startul meciului, Mircea Badea a primit o lovitură dură, care l-a făcut KO, având nevoie de intervenția medicilor.

Cei doi s-au mai bătut odată în 2014, după ce s-au provocat în cadrul unei emisiuni.

Mai mulți motocicliști l-au confruntat pe Mircea Badea la sfârșitul lunii august, după ce acesta i-a amenințat pe post pe unii dintre ei. În august, Badea și-a mutat biroul în curtea din fața sediului Antenei 3. După acest moment, realizatorul a început să fie șicanat de motocicliști care treceau pe lângă sediul Antenei și turau motoarele.



„Eu tot o să rezolv un handicapat mintal din ăsta rău de tot de o să intru la pârnaie pe bune, 10 ani cu executare, măcar. (…) Prietene, eu pe ăsta o să-l caut acasă (…) Hai să moară în chinuri groaznice dacă se poate și să le sărim cu picioarele pe cap”, spunea atunci Badea.



După aceste afirmații, motocicliștii au venit în fața lui Badea cerându-i să se țină de cuvânt.



„Mircea, rămâne sau nu valabilă provocarea?”, i s-a adresat un motociclist lui Badea. „Mă, tu acuma ce vrei exact de la mine”, îi spune acesta apropiindu-se de el și dându-și cravata jos de la gât. „Ai spus că tu te bați, că nu știu ce, nu știu cum…”, i-a spus motociclistul.