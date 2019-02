Mircea Badea, reacţie de ultima oră. De ce a luat bătaie în 5 SECUNDE! Scuza este HALUCINANTĂ

Mircea Badea a pus totul pe seama unei lovituri norocoase. Iniţial, realizatorul TV a susţinut că motociclistul Tedi, cel care l-a bătut, este de fapt un luptător profesionist, deci nu doar un simplu motociclist.

"Mare noroc că n-a murit". Declaraţii surprinzătoare după bătaia luată de Mircea Badea de la Tedi Motociclistul

"Bai, nene, mai terminati cu istericalele si bagatul capului in poza. Organizatorii sunt absolut ok si n-am nimic sa le reprosez. N-am spus absolut nimic inainte, nu intentionam sa spun nici dupa, dar ma forteaza istericii care si-au gasit o ocupatie. Nu sunt genul care sa cer voie, aprobare, confirmare nimanui. Au fost respectate toate regulile, am avut viza medicala rezultata in urma unui control detaliat. S-a intamplat practic nimic in urma unei lovituri norocoase. Sunt ok, fac emsiuni live radio/tv de a doua zi. M-am inscris ca orice alta persoana intr-o competitie bine organizata. Si cu asta, basta. Organizatorul si domnul Cristian Iordache si-au respectat toate intelegerile luate de comun acord. Lasati-i in pace!

P.S. Iar eu personal nu dau doi bani gauriti pe "grija" sau "ingrijorarea" isterica manifestata de ipocriti. Fiti barbati, hienelor!", a scris Mircea Badea pe Facebook.

Cum a ajuns Badea să fie făcut KO de două ori de către motociclistul Tedi: "Prietene, dacă vin după tine o să regrete mă-ta"

Confruntarea a avut loc, sâmbătă, într-un centru comercial din Capitală. Mircea Badea a intrat din nou în ring, dornic să-şi ia revanşa în faţa motociclistului. Teodor Tedi Constantin, care este campion la lupte, l-a făcut knock-out pe Mircea Badea cu doar două lovituri!