Mircea Lucescu, dezvăluire halucinantă: "Am antrenat-o pe Steaua!". Ce spune despre discuţiile cu Valentin Ceauşescu

Mircea Lucescu era selecţionerul României atunci când a condus câteva antrenamente ale celor de la Steaua.

"Eram preocupat de toate echipele de club. La Dinamo era mai greu fiind echipă de event și de semifinalele CCE, la Craiova făceam săptămânal drumuri să vorbesc cu jucătorii naționalei, cu Corvinul eram în contact permanent. M-am bucurat de deschiderea arătată de Steaua și de invitațiile pe care mi le făceau cei de acolo, astfel că participam la antrenamentele echipei. Cernăianu chiar mi-a permis să fac un antrenament cu atacanții, bazat pe combinații ofensive. După antrenamente, rămâneam la discuții și chiar la miuțe pe stadion, pe Ghencea sau în sala "Plevnei", cu Valentin Ceauşescu, cu Ion Alecsandrescu, cu Puiu Iordănescu, cu Emeric Ienei, cu Florentin Marinescu", a spus Mircea Lucescu pentru GSP.

Mircea Lucescu, DESFIINŢAT de Mircea Rednic: "N-a ajutat niciodată pe nimeni!". DEZVĂLUIRI INCREDIBILE

"Interesul meu era să avem un campionat echilibrat, puternic, competitiv și să avem o cât mai mare arie de selecție. Rivalitatea cu Steaua a apărut doar din momentul când am fost antrenorul lui Dinamo. Prietenia s-a transformat în rivalitate. Nu dușmănie, ci rivalitate! Cât am fost selecționer, am fost primit cu brațele deschise peste tot", a adăugat Mircea Lucescu.