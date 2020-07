Mircea Lucescu, prezentat oficial de Dinamo Kiev. Declaraţie-şoc: "Nu mă dezic de Şahtior Doneţk!"

Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev, a vorbit peste 20 de minute cu ziariștii, ridicând tonul atunci când s-a referit la ultrași, care au contestat numirea lui Mircea Lucescu. Apoi, a intrat "Il Luce" în direct, de la baza de pregătire a noii echipe, de la Koncea-Zaspa. Îl avea alături pe Emil Caras, secundul său moldovean, care i-a fost și translator. Timp de 40 de minute, a răspuns întrebărilor reporterilor locali. În română, cu traducerea asistentului.

Jurnaliștii erau interesați în primul rând de relația sa cu Șahtior și cu patronul său, Rinat Ahmetov. "Nu am discutat înainte cu el, ci după ce am semnat. Mi-a urat succes, i-am explicat de ce am făcut lucrul acesta. Voiam să mă întorc într-un fotbal în care am fost înconjurat cu dragoste", a declarat Mircea Lucescu.

"Șahtior este istorie pentru mine. O istorie extraordinară, dar istorie. Sentimentele, emoțiile sunt în continuare. Eu nu mă dezic de ce s-a întâmplat în acea perioadă, dar eu sunt un antrenor profesionist și știu să împart lucrurile. Știu ce înseamnă emoțiile, sentimentele, dar știu și ce înseamnă datoria profesională", a mai spus "Il Luce".

Mircea Lucescu a semnat cu Dinamo Kiev. Salariu uriaş pentru "Il Luce"

Mircea Lucescu a explicat că "provin dintr-un campionat italian unde antrenorii sunt superprofesioniști, iar schimbările între echipe sunt dese. Capello, Lippi, Zaccheroni, mulți au procedat astfel. Mourinho, în Anglia, a fost la Chelsea, Manchester United și Tottenham. Antrenori care au câștigat cu cluburile respective nu s-au desprins emoțional când au plecat, dar s-au desprins profesional. Președintele lui Dinamo Kiev m-a invitat, cerându-mi ajutor pentru a-i sprijini pe acești tineri talentați să crească. Nu-l puteam refuza, sper să-mi aducă satisfacție ce am început aici. Asta e prima mea datorie aici, să-i fac să crească pe jucători, cu gândul la performanță. Vreau să-i propulsez spre marile cluburi ale Europei".

"Nu am venit aici să-mi iau nicio revanșă față de Șahtior. Am numai respect față de ce s-a întâmplat acolo, pentru jucători, pentru conducere, pentru fani. Însă eu vreau să trăiesc în lumea fotbalului, bucurându-mă de rezultate", a încheiat Mircea Lucescu.