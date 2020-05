Mircea Radu, primele declaraţii despre soţia sa. Cum şi unde a cerut-o de nevastă

Mircea Radu a fost una dintre marile vedete ale anilor 2000.

"Vedetism? Ha! Mă faci să râd... Dacă vei citi orice interviu dat de mine în acea perioadă, vei vedea cum spun că nu există vedete de televiziune în România, ci doar persoane publice, notorii, îndrăgite sau antipatice", a spus Mircea Radu pentru Viva!.

Lucruri neştiute despre Mircea Radu. Decizia pe care a luat-o după ce a fost la o mănăstire: "S-a întâmplat în urmă cu 14 ani"

Actualul prezentator de la TVR a recunoscut că au fost momente în care banii și faima au contat mai mult ca orice.

"Atunci când eram student și pe nicăieri, asta se întâmpla înainte de a lucra în radio, îmi doream bani și faimă (bani pot acum să-nțeleg pentru că nu aveam, dar faimă? De ce doream faimă nu-mi aduc aminte...). Apoi, astea au trecut pe locul doi, trei până la a fi de la sine-nțelese. Nu consider că am avut de plătit un preț mare, nu sunt vedetă la Hollywood să nu pot ieși din casă decât cu barbă falsă, ci că atenția oricui asupra mea, la restaurant, pe stradă, în parc, face parte din fișa postului", a mărturisit Mircea Radu.

Mircea Radu a vorbit în premieră despre tragedia care i-a marcat VIAŢA. "S-a şters absolut totul şi am redevenit altcineva"

Ales de nouă ori cel mai sexy bărbat din România, Mircea Radu este acum soţ şi tată, căsătorindu-se la 45 de ani. Raluca Olaru, soţia sa, a ales sa nu se afiseze public pentru a nu-i afecta cariera. Este de profesie medic oncolog si tine foarte mult la jobul sau, tocmai de aceea nu vrea sa-i fie periclitat.

"Am cerut-o de soție ziua în amiaza mare, lungit pe un prosop, în fața unei mări limpezi. Eu sunt cel mai puțin permisiv, dar am o relație bună cu cei doi copii ai mei, nu sunt nici zbir, dar nici nu mi se urcă-n cap. E o relație bazată pe multă dragoste, copiii sunt singurii care nu înșală la capitolul ăsta, ce le dai asta primești. Clara are gropiță și ochi verzi, ca mine, iar Tudor e șaten cu ochi negri, dar are ce se cheamă aerul meu. Adică temperamentul, mișcările, mersul meu", a mai spus Mircea Radu.