Mirela Vaida, jigniri în spatele camerelor la adresa fostei sale asistente: A făcut-o cu ou şi oţet

Emily Burghelea şi-a dat demisia în direct de la Acces Direct. Fosta asistentă a făcut declaraţii şocante într-un video urcat pe o reţea de socializare, adăugând o altă variantă a plecării sale. Aceasta a atacat-o chiar şi pe Mirela Vaida, declarând că aceasta i-a vorbit urât după ce camerele s-au închis, iar în faţa telespectatorilor a adoptat o altă atitudine, pentru a le câştiga simpatia.

Conform surselor CANCAN, cei doi soţi Stegaru au rămas şi fără telefoane mobile, acestea fiind luate de către membrii echipei Acces Direct, pentru a fi evitate acest gen de situaţii.

„A fost scandal mare acolo, după ce Emily Burghelea și-a anunțat demisia la televizor. Și-a scos casca atunci când a vorbit și a dat cărțile pe față referitor la bătăile încasate de Vulpiță, îi era teamă că producătoarea ar putea să-i spună ceva nasol.

Când s-au oprit camerele și emisiunea s-a încheiat brusc, Mirela Vaida a bălăcărit-o pe Emily și i-a spus că nu trebuia să zică așa ceva pe post, iar în fața oamenilor spune că e sora ei și că îi poartă respect. Adevărul e undeva la mijloc. Da, Vulpița este bătută constant de Viorel, echipa emisiunii Acces Direct a vrut ca acest lucru să fie ținut ascuns, îi machiază vânătăile de fiecare dată, acum i-au luat ochii cu postul ăla de asistentă.

Emily trebuia să mintă tot timpul ca emisiunea să iasă ca la carte, să nu existe urme de suspiciune în rândul publicului. Ea nu cred că a avut intenții rele să îi cheme pe Viorel și Vulpița acasă. A vrut, probabil, doar să se distreze. Atitudinea Mirelei Vaida de după ce și-a anunțat ea demisia a fost una de toată jena, i-a spus cuvinte urâte în fața tuturor oamenilor din platou, au rămas muți cameramanii, a făcut-o cu ou și cu oțet că nu trebuia să spună nimic de bătăile Vulpiței" , au declarat sursele CANCAN.RO.

De asemenea, o vloggeriţă susţine că Veronica i-a arătat vânătăile făcute în urma agresiunilor din partea lui Viorel. Mai mult decât atât, aceasta susţine că telefoanele celor doi au fost luate, iar jurnaliştii umblă pe ele.

„Acum o lună am cunoscut-o pe Veronica la magazinul Soniei Trifan, unde am machiat-o. Am avut ocazia să o întâlnesc de două ori. Vineri, 12 iunie, am primit un telefon de la Veronica plângând că este agresată. Mie nu mi-a venit să cred că ei oricum se ceartă non-stop. Și-a apropiat telefonul și mi-a arătat: «Uite, se vede?».

I-am zis că se vede că e puțin umflată. Mi-a arătat mâna și piciorul drept. Nu mi se pare normal. Am rugat-o să tacă pentru că nu știi la nervi cum reacționează omul și unde lovește. Le-am spus jurnaliștilor printr-un mesaj că știm tot și că nu e normal ce se întâmplă. Le-au luat telefoanele. Telefoanele soților Stegaru sunt la jurnaliști și umblă în ele. Le-au închis conturile sau ne-au blocat pe noi. Nu e OK.

M-a sunat apoi un alt jurnalist, care a încercat să îmi spună că Emily e de vină, că ea a îmbătat-o pe Veronica și că și-a bătut joc de ea. Petrecerea despre care se spune a avut loc sâmbătă seara, iar Veronica avea deja vânătăile, țin să menționez. Eu pot să confirm că Veronica este vânătă la ochi. Am și o fotografie în care se vede. Mie îmi pare foarte rău de Veronica, chiar dacă ea a greșit în trecut. Avea ochiul vânăt pe partea dreaptă, urme pe picior și pe mână, tot pe dreapta. A venit de la Călărași (n.r. – pentru a filma la un proiect) plânsă” a spus vloggerița, pe canalul său de Youtube.