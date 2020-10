Mitică Dragomir: "Nu mă retrag, ci mă lupt. Vor să lovească în Gabriela Firea"

"Eu nu am ce pierde. Eu nu m-am dus să câştiga bani de la primărie. Eu sunt ales de cetăţeni pentru că nu au pus acolo numai PSD fără nume. Ne-au pus pe noi, pe mine, pe Anghel Iordănescu... Oamenii au pus ştampila pe noi, pe oameni. Pe noi ne-a ales lumea, poporul. Au luat voturi cu mine. Eu am făcut campanie, am muncit. Păi ce, munca mea a fost în van?! Voi ataca în instanţă şi o să vedeţi că toată opinia publică va fi de partea mea, pentru că nu am greşit cu nimic. Am dus cazierul, sunt curat ca lacrima şi drept ca lumânarea. Ce să aibă cu mine, cu ce am greşit?", mai spune fostul preşedinte al LPF.

Liderul social-democraţilor, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că nu e oportun ca Mitică Dragomir să fie reprezentantul PSD în Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi a cerut PSD Sector 3 să analizeze "de urgenţă" situaţia.

"Eu consider că e inoportun ca Mitică Dragomir să fie reprezentantul PSD în Consiliul General", spune Marcel Ciolacu.

Citeşte şi: Marcel Ciolacu: "Este inoportună prezenţa lui Mitică Dragomir pe lista de consilieri generali"