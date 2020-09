Mohammad Murad, mesaj către Orban: Nu sunt o persoană căreia să i se facă trei dosare în 30 de zile

Omul de afaceri Mohammad Murad, care a candidat independent la Primăria Mangalia, i-a reproşat premierului Ludovic Orban că ori nu este informat despre ce se întâmplă la Mangalia, ori are vreo intenţie rea. "În 30 de ani am avut foarte puţine probleme cu legea, doar atunci când a fost o comandă şi o singură dată a fost. Acum în 30 de zile am avut mai mult decât în 30 de ani. E un semn de întrebare. Sunt convins că actualul scandal nu este între mine şi actualul primar, ci între mine şi actualul prim-ministru", a declarat omul de afaceri într-un mesaj video pe Facebook.