Mohammad Murad s-a răzgândit şi a decis totuşi să candideze la alegerile locale

Mohammad Murad şi-a anunţat în august intenţia de a candida la Primăria Constanţa.

"Cred că a venit momentul să mă apuc de alte proiecte mai importante. Voi candida la funcţia de primar al Constanţei. Vreau să fiu un primar cu totul diferit. Constanța merită mai mult. Nu putem lăsa lucrurile așa. Din păcate, clasa politică are un eșec în administrația locală pentru că nu s-a putut schimba nimic de 30 de ani. Eu sunt în stare să termin Complexul Amfiteatru Belvedere în 3-4 luni de zile și ei nu au reușit să schimbe orașul. Este momentul să dau înapoi oamenilor după atâta experiență cât am acumulat. Constanța va fi un altfel de oraș, constanțenii vor fi mândri de orașul lor. Nu voi bate la ușa niciunui politician să mă rog ca el să mă pună pe lista de candidați pentru că nu politicienii decid. Nu mă voi da la o parte pentru că soarta m-a adus de departe. La mine biroul este șantierul, spitalul, patronul care are nevoie să-l ascult. Voi fi cel mai mare luptător împotriva sărăciei. Nu am nevoie de bani, nimeni nu are ce să-mi ofere ca să mă corupă. Vreau să aduc totul la normalitate", spunea Mohammad Murad.

Mohammad Murad susținea că în cazul în care va fi ales primar, nu va sta în birou, așa cum fac primarii actuali, ci pe șantier, la spital și oriunde va fi nevoie de el.

„La mine nu există birou, biroul este șantierul, biroul este spitalul, este bătrânul care are nevoie să-l asculți și îi voi asculta pe toți. Întotdeauna avem ce învăța de la cei în vârstă. Voi lupta și voi fi cel mai mare luptător împotriva sărăciei. Nu am nevoie de bani, nimeni nu îmi poate oferi nimic care să mă corupă pe mine. Durerea mea este să aducem totul la o normalitate. Așa cum spunea domnul președinte Iohannis o să mergem să aducem lumea la normalitate.

(…) Din păcate, clasa politică are un eșec și în special în administrația locală. Are un eșec pentru că nu am putut noi ani de zile, din toate punctele de vedere să schimbăm lucrurile în așa fel încât să nu fim mirați cât de frumos este în Turcia, în Grecia sau în Italia sau în Franța. Cred că după 30 de ani aș fi putut să pun un pariu cu orice primar, de aici sau din altă parte, că sunt în stare să termin Complexul Amfiteatru Belvedere în patru luni sau cinci luni de zile, iar el să nu poată să termine tunsul ierbii”, declara Murad, în urmă cu câteva zile.