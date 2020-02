Momentul impresionant cand un soldat roman intors din Afganistan isi surprinde fiul VIDEO

Plutonierul Ovidiu Boboc a fost plecat pe frontul din Afganistan timp de şase luni, dar asta a făcut doar ca momentul întoarcerii lângă familie să fie cu atât mai special, după cum se vede din filmarea postată pe pagina Ministerului Apărării.

"Surpriză pentru Luca!

"Tati a venit acasă din Afganistan!"

"În lunile în care ai lipsit, multe s-au schimbat tati și am atât de multe lucruri să-ți povestesc. Am fost foarte cuminte și am ajutat-o pe mami în locul tău, mi-a plăcut să fiu bărbatul casei dar abia așteptam să te întorci acasă. Nimic nu te poate înlocui, dorul de tine a fost de nedescris, în special de sărbători. Când te-am văzut la ușă pur si simplu nu mi-am mai găsit cuvintele și tot ce mi-am dorit după șase luni în care ai lipsit a fost să mă strângi tare tare în brațe și să nu mai pleci de lângă mine."

Plutonierul Ovidiu Boboc a ajuns acasă după șase luni petrecute în teatrul de operații Afganistan alături de "Vulturii Negri".

Bine ai venit acasă, Ovidiu!", este mesajul care însoţeşte postarea Ministerului.