Monica Anisie: "Luăm în calcul reluarea cursurilor în stil clasic" Care sunt celelalte scenarii

AN SCOLAR 2020-2021. „Azi am avut o intalnire cu reprezentantii sindicatelor elevilor, parintilor si studentilor. Pregatim acele scenarii pentru inceperea cursurilor. Deja in spatiul public au fost mentionate aceste scenarii.

Monica Anisie doreşte o ordonanţă de urgenţă pentru o reformă în educaţie: "Ordonanţa va cuprinde toate măsurile necesare"

Intr-adevar, avem in vedere sa reluam cursurile in mod clasic asa cum am facut pana acum, dar cu respectarea stricta a unor masuri stabilite de ministerul Educației.

Exista un alt scenariu, hibrid ii spunem noi, cand unii elevi vor fi in clasa si altii vor urmari cursurile de acasa. In ultimul scenariu am prevazut scenariu sa invatam online, cursurile sa fie desfasurate de acasa, asta numai si numai daca situatia epidemiologica o va impune.

Nu stim cand anume putem sa ne pronuntam cu privire la aceste scenarii", a declarat Monica Anisie.

Premierul Ludovic Orban a vorbit, luni seară, la Digi24 despre existența mai multor scenarii pentru deschiderea școlilor în septembrie, în funcie de evoluția epidemiei, conform Stiriedu.ro. El a spus, potrivit sursei citate, că numărul elevilor dintr-o clasă trebuie redus, nu doar din cauza epidemiei: “oricum aveam număr mare de elevi în clase”. "Am constituit un grup interministerial în care am pregătit deschiderea şcolilor în funcţie de diferitele variante epidemiologice. Nu pot să spun acum. Dacă reducem numărul de cazuri şi riscul de infectare scade semnificativ, deschidem şcoala într-un fel, dacă va creşte numărul de cazuri, deschidem şcoala într-alt fel. Sunt variante, deschidem şcoala cu toţi copiii în clasă, deschiderea să o facă pe rând în clasă, online sau să se facă oricum şcoală, să finalizăm achiziţia tabletelor, pentru copiii care nu au acces la internet. Dar nu putem stabili acum. Noi trebuie să fim pregătiţi pentru fiecare scenariu. Eu sunt optimist în ceea ce priveşte evoluţia", a declarat Ludovic Orban, la Digi 24, luni seara. E clar că trebuie redus numărul de elevi în clasă, oricum aveam număr mare de elevi în clase, peste 30 în şcolile cu renume mai ales. Dar şi în alte şcoli, oricum avem număr mare de copii în clasă"