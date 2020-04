Monica Anisie: "Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă ne va spune când putem relua cursurile. Sunt două scenarii"

Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat miercuri seară, după consultările cu Klaus Iohannis despre redeschiderea școlilor, că data revenirii elevilor la cursuri va fi decisă de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, anunţă că autorităţile vor lua o decizie privind reluarea cursurilor în şcoli, grădiniţe şi universităţi numai după o consultare cu specialiştii din domeniul sanitar şi spune că aceasta va avea la bază în primul rând grija pentru sănătatea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor. Anisie afirmă că există două scenarii: unul conform căruia anul şcolar ar urma să se termine aşa cum a fost programat iniţial, iar al doilea care prevede prelungirea cu o săptămână a anului şcolar 2019-2020.

Consiliul Naţional al Elevilor a condamnat miercuri ordinul de ministru care prevede faptul că elevii au obligaţia de a participa la cursurile online organizate de către unităţile de învăţământ, fără a asigura, însă, un cadru legal care să permită achiziţionarea infrastructurii necesare desfăşurării acestor cursuri (tablete, calculatoare etc.), atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice.

"A fost o intalnire de lucru si am prezentat si ceea ce se intampla in statele membre UE si care sunt planurile celorlalti ministri.

Am adus in discutie modalitatea in care am putea reveni in curand la cursuri.

Trebuie sa ne gandim in primul rand la siguranta si sanatatea copiilor nostri. Aceasta redeschidere a cursurilor trebuie sa fie prudenta, controlata si treptata. Orice ministru a spus ca trebuie sa luam in calcul ca prezenta la cursuri sa nu inrautateasca situatia imbolnavirilor cu COVID. Trebuie mai multe planuri, pentru ca situatia se schimba de la o zi la alta. Cehia a anuntat deschiderea pe 9 mai pentru elevii din anii terminali. In cadrul Min Educatiei s-a luat in calcul si la aceasta varianta. AM pregatit pentru acesti elevi si programul Telescoala si teste de antrenament, astfel incat sa aiba o pregatire continua.

Decretul incetarii starii de urgenta va fi pe 16 mai. Este bine sa precizez ca tot Comitetul National pentru Situatii de Urgenta ne va spune cand putem reveni la cursuri in siguranta.

În curând vom comunica cum se va desfasura intoarcerea la cursuri. Voi avea si o discutie cu ministrul Sanatatii pentru a stabili un plan, pentru ca avem nevoie si de sprijinul Directiilor de Sanatate Publica. Trebuie sa gandim solutii pentru toti copiii, pentru a-şi incheia situatia scolara pe anul acesta si sa gandim masuri pentru viitor.

Exista un scenariu in care am mai putea prelungi anul scolar cu o saptamana sau sa se termine la mijlocul lunii iunie. Toate aceste scenarii sunt in functie de ce ne transmit specialistii din Min Sanatatii. Dar repet, toate acestea sunt scenarii. Parintii trebuie sa inteleaga ca siguranta si sanatatea copiilor este pe primul plan.

Asteptam sa vedem care este varful epidemiei, m-am consultat si cu epidemiologi, cu cercetatori din afara tarii si am considerat ca deocamdata nu este bine sa-i alarmam nici pe parinti, nici pe elevi.

Ii asigur pe toti ca ministerul realizeaza toate aceste scenarii pentru a veni in sprijinul parintilor si elevilor.

Elevii din anii terminali vor da examenele fara materia pe semestrul doi. Este important sa finalizam acest an scolar si examenele nationale sa se realizeze, chiar daca in conditii diferite, pentru ca si situatia este una speciala in orice stat.

Admiterea la facultate se va realiza dupa examenul de bacalaureat. In momentul in care vom sti calendarul, vom stabili si admiterea. Am dat posibilitatea universitatilor sa organizeze si examene online.

AM propus ministrilor din celelalte state UE sa ia in calcul realizarea unui calendar comun, astfel incat sa nu aiba de suferit elevii care vor sa se inscrie la universitati din strainatate.

Revenim la cursurile organizate online si am aprobat un ordin de ministru prin care am stabilit care sunt obligatiile la nivel de minister, inspectorat, scoala, elev. Elevul care are acces la internet are obligativitatea de a participa la cursurile online.

Responsabilitatea este a tuturor de a continua educatia. Min Educatiei a oferit posibilitatea ca scolile sa poata da elevilor care nu au posibilitatea un calculator, iar parintele raspunde pentru acesta, pentru ca este dat din inventarul scolii.

Trebuie sa fim constienti cu totii ca exista probleme si ca de-a lungul atator ani nu s-au gasit solutii pentru copiii din medii dezavantajate si ar trebui sa gasim solutii pentru viitor.

Exista posibilitatea ca in toamna sa revina aceste imbolnaviri, de aceea trebuie sa valorificam ce am invatat acum, de accea am cerut si sprijinul administratiilor locale.

Specialistii in educatie au avut mai multe pareri pe tema duratei cursurilor online si parerea a fost ca este mai bine sa lasam o flexibilitate, pentru ca profesorul sau invatatorul stie mai bine cat trebuie sa dureze aceste cursuri.

Cadrul didactic trebuie sa elaboreze planul de invatare si sa gandeasca aplicatii pentru elevii pe care ii au, pentru ca ei cunosc cel mai bine elevii pe care ii au.

Da, elevii pot fi notati pe baza a ceea ce au relizat in acesta perioada, iar nota poate fi trecuta in catalog cu acordul elevului sau a parintelui, daca acesta este minor.", a declarat ministrul Învăţământului la Digi24.

Monica Anisie a mai declarat ca legat de prelungirea anului scolar „exista un scenariu in care am putea prelungi cu o saptamana”.