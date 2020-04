Moscova va deveni New York-ul Europei. Un virusolog rus avertizează că pandemia va ajunge la cote alarmante în capitala Rusiei

Profesorul Serghei Netesov spune că Moscova se confruntă în prezent cu o criză majoră, spitalele fiind supuse unui asalt continuu, sub o presiune uriaşă, gata să explodeze.

Străzile de obicei aglomerate ale capitalei Rusiei și cei 12 milioane de locuitori fac oraşul un teren ideal pentru răspândirea virusului, în același mod în care pandemia s-a dezvlotat la New York, mai spune profesorul, care avertizează că e posibil ca măsurile de blocare să fi fost luate prea târziu. "Oamenii sunt foarte activi în Moscova, mănâncă în oraş de două-trei ori pe zi. Există o mulţime de condiţii ca virusul să se răspândească. Vom avea aceeaşi imagine ca la New York, deşi nu îmi doresc", spune profesorul Netesov. Predicția alarmantă vine în condițiile în care Rusia construiește 18 noi spitale coronavirus de la Marea Baltică până la Pacific.

Rusia e abia la începutul pandemiei

În acelaşi timp însă, China i-a cerut Moscovei să încerce să aibă mai mjltă grijă şi să ţină sub control infecțiile, deoarece majoritatea noilor cazuri de infecţie cu coronavirus raportate de Beijing au fost importate din Rusia.

Citeşte şi China, marea vinovată pentru răspândirea COVID-19. Un şef al spionilor acuză Beijing-ul că i-a lăsat pe oameni să se infecteze

Moscova are în prezent 13.002 de cazuri de Covid-19 înregistrate, adică aproximativ 61,6% din totalul infecţiilor din Rusia - 21.102. Statul New York are 203.348 de cazuri și 10.842 de decese. "Rusia este abia în stadiul de început al pandemiei. Practic, 80% dintre cazuri le-am înregistrat într-o săptămână. Cifreşe noastre nu reflectă imaginea reală. Nu vedem decât vârful aisbergului, deoarece nu știm câte cazuri asimptomatice avem", spune însă profesorul.

Rusia construiește o serie de noi clinici de urgență, dar se teme că nu vor fi suficiente pentru a face față numărului tot mai mare al pacienților. Ministrul Sănătății, Mihail Muraşko, a ordonat deja ca toate spitalele din Rusia să fie gata să înființeze secții pentru bolnavii de coronavirus.