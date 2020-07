Motive să cumperi cărţi ieftine online

Orice volum achizitionat din categoria carti ieftine spune o poveste

Nu doar ca o carte cumparata dintr-un anticariat spune o poveste, in plus, ofera si propria sa poveste. Cartile vechi, pastreaza adesea urme din trecutul lor, urme pe care unii cititori le descopera si le apreciaza.

In interiorul cartilor citite de alti pasionati de lectura, inainte de a ajunge pe rafturile unui anticariat, pot fi descoperite carti postale, numele fostului proprietar, chiar unautograf al autorului. Pot fi descoperite, de asemenea, note interesante sau corectii ale dactilografiilor.

O carte cumparata la mana a doua transmite mult, dincolo de continutul sau. In mod evident,o astfel de carte reprezinta un mod de a calatori inapoi in timp si de a impartasi experienta cititorilor anteriori.

Cele mai multe carti din anticariat arata impecabil

Pentru unii cititori, o carte este sacra. Acesta este motivul pentru care toate cartile pe care le detin arata impecabil. Sunt foarte atenti atunci cand le manipuleaza si tin sa arate mereu ca atunci cand le-au cumparat. Uneori, din diverse motive, decid sa isi vanda colectiile. Prin urmare, astfel de carti ajung in anticariat.

Pentru altii, o carte este un obiect viu, destinat sa fie citit, recitit si folosit. Acesti cititori sunt mai inclinati sa-si cumpere cartile din anticariate si sa le imprumute fara teama, sa le poarte pe plaja, in metrou, oriunde isi doresc sa le citeasca. Astfel de cititori vor gasi in anticariat orice carte isi doresc, intr-o forma foarte buna.

Achizitionarea cartilor din anticariate reprezinta o abordare ecologica

Inutil sa se mai spuna cat de ingrijoratoare este astazi starea planetei. Defrisarea in masa nu scade, iar resursele logistice utilizate pentru transportul copacilor si hartiei contribuie la emisiile de CO². Astfel, favorizarea achizitionarii de carti din anticariat face posibila combaterea acestui cerc vicios si un gest in favoarea planetei. In plus, reciclarea hartiei dintr-o carte pentru a tipari una noua necesita o cantitate considerabila de energie si resurse.

Cartile din anticariat pot fi un cadou inspirat, foarte apreciat

Oricine doreste sa ofere un cadou unui prieten sau unei persoane dragi, fara a face o cheltuiala semnificativa, poate sa aleaga sa daruiasca un pachet de carti cumparate de la anticariat. Cu un astfel de cadou se fac economii de bani, insa si mai important este ca se ofera un dar original. O astfel de carte poate dezvalui cele mai minutioase indicii despre trecutul sau si pe cel al fostului proprietar (sau fostilor proprietari).

Astazi, oferirea unei carti folosite este sinonima cu exotismul si originalitatea. Acesta este un mod bun de a oferi un cadou diferit persoanelor dragi. Darul este cu atat mai frumos si mai apreciat atunci cand cartea in cauza nu se mai gaseste pe piata de profil sau este rara – in astfel de cazuri devine un adevarat obiect de colectie. Acest tip de dar arata o anumita investitie, o cercetare sporita si un interes considerabil pentru persoana careia i se adreseaza cadoul.