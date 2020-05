Motivul pentru care Flick a renunţat la emisiunea de la Antena Stars: "Nu mai ştiam când e duminică sau joi"

Domnul Rimă susţine că a fost decizia lui să plece de la Antena Stars, nefiind vorba de o concediere, aşa cum s-a speculat în acea perioadă. El spune că principalul motiv pentru care a făcut-o a fost faptul că era supraaglomerat. Totodată, omul de radio susţine că perioada de carantină i-a prins nesperat de bine, reuşind să se odihnească.

"Spre deosebire de alţi prieteni care au copii, familie, mă bucur că statutul de single mă ajută în această situaţie, sunt liniştit. M-a prins bine în sensul în care chiar aveam nevoie de o perioadă d-asta de odihnă pentru că eu nu prea mă odihneam. În weekend-uri aveam evenimente prin ţară, în vacanţe când plecam vizitam mult, mergeam pe jos. Nu mă odihneam deloc. Profesional, am renunţat la emisiunea de la TV unde aveam expunerea cea mai mare. Acolo intram în contact cu mulţi cameramani, machioze, băieţii care ne cablau, invitaţi şi am renunţat de comun acord cu conducerea de la Antena Stars. Aşadar, am rămas cu emisiunea de la Radio ZU, unde mă văd doar cu Popescu, ceea ce e bine. Mă bucur că aşa mai ies din casă. Altfel, nu mai ştiam când e duminică, când e joi", explică Flick.

Referindu-se la perioada care va urma după ce va trece pandemia, Domnul Rimă este de părere că această criză economică determinată de epidemia de coronavirus nu va fi la fel de gravă ca cea din 2008.

"Dacă am stat 2 luni în izolare din punctul de vedere al sănătăţii, economic cred că un an minim va dura până se va întâmpla redresarea. Dacă începem să mergem la muncă, economia o să-şi revină. Mie nu mi se pare că este la fel de gravă ca în 2008", crede Flick.

Cât despre viaţa de după COVID, omul de radio crede că, profesional, el nu va avea parte de mari schimbări. Este, însă, de părere că nu e exclus să simtă o nevoie mai mare de apropiere umană. Crede. însă, că puterea noastră de adaptare este mare.

"Personal, nu există o schimbare majoră în viaţa mea acum ca să se pună problema de redresare personală. Pur şi simplu am mai mult timp liber să dorm, să mă uit la filme, să mă joc. Profesional, la fel. Radioul merge, lucrez şi online, nu e vreo modificare extremă ca să mă reorientez. Nu o văd foarte schimbată. Dacă radioul va merge, online-ul daca merge ca şi acum este ok. Aşadar, profesional nu văd să intervină schimbări majore. Nu ştiu, s-ar putea să o simt la nivel de apropriere umană, de interacţiune, de ieşit în grupuri mari, de mers la club. Cu siguranţă, povestea asta ne va distanţa, ne va separa, dar, ne descurcăm, suntem fiinţe adaptabile. Nu e neapărat cea mai grea încercare. Să nu uităm că au fost războaie. Dacă nu se întinde foarte mult economic, o să fie OK", conchide Flick.