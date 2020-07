Mugur Mihăescu recunoaşte că a turnat la Securitate, dar spune că a fost obligat: "M-a bătut până m-am c...t pe mine" VIDEO

"În 1986, pe când făceam stagiul militar la Ploiești am fost, nu turnat, pârât de un coleg de-al meu de cameră, de 18 ani și el, ca și mine, că scriu scrisori de dragoste, că nu aveam SMS-uri pe atunci, unei fete din Franța. În urma acestei pâre am fost chemat la domnul ofițer de contrainformații, care m-a băgat într-o cămăruță și m-a bătut până m-am căcat pe mine, după care mi-a spus că Facultatea mea s-a terminat, că voi fi trimis la Canal sau eventual într-un batalion disciplinar, dacă nu semnez un angajament. Avem 18 ani, l-am semnat, da!

După un an jumate în care am crezut că m-au uitat, au venit la mine acasă, m-au luat și m-au dus la sediul Securității de pe atunci, de undeva din Craiova, în care tovarășul de acolo m-a luat și mi-a dat o cafea și o țigară. Cu stânga mi-a întins bricheta și cu dreapta mi-a zburat capul. După care m-a bătut din nou, dar de data asta nu am mai făcut pe mine. Și mi-a zis: Scrie! Ce să scriu?! Ce știi tu, ce-ți spunem noi, dar scrie!", a spus Mugur Mihăescu într-un video postat pe pagina sa de Facebook.

