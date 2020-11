Muncitor român, BĂTUT cu sălbăticie de managerul unei agenţii de muncă din Olanda. "O săptămână nici nu m-am putut ridica din pat"

Agresorul este unul dintre fiii lui Askin Reyhan, patronul agenției pentru ocuparea forței de muncă cu același nume, relatează portalul de ştiri AD, citat de Observatornews. Agenţia este una dintre cele mai importante din Olanda care activează în principal în domeniul prelucrării cărnii şi care recrutează mii de oameni ce apoi sunt distribuiţi în abatoare din ţară.

Filmarea făcută publică de presa olandeză au un puternic impact emoţional. În imagini se vede românul aşezat pe un scaun în timp ce încasează pumni şi picioare.



În faţa tânărului român stă managerul agenţiei care ţipă de mai multe ori: "Faci glume cu mine?". Mai apoi, începe să-l lovească cu pumnii şi picioarele.



La un moment dat, un alt român care a asistat la agresiune se aude spunând: "Lasă-l, bă!".



Mai multe persoane au fost de faţă, însă niciuna nu a intervenit în apărarea românului.

Românul bătut s-a întors în Olanda, la insistenţele şefilor. "Am avut urechea ruptă"

Într-un interviu acordat Libertatea, tânărul snopit în bătaie a mărturisit că scandalul a avut loc în urmă cu două săptămâni, după ce într-o dimineaţă a decis că nu vrea să meargă la lucru.

Câteva ore mai târziu, în locul în care era cazat românul a ajuns fiul patronului de la Reyhan



"Au încercat să mă bage cu forța în mașină, ca să mă ducă la muncă, iar eu nu am vrut. Și apoi a venit fiul patronului, iar după nici 30 de secunde a început să mă bată.



O săptămână nici nu m-am putut ridica din pat. Am avut urechea ruptă. Și m-am speriat după ce mi s-a întâmplat asta, așa că am fugit de la firmă. A venit un prieten după mine și m-a dus în Anglia", a povestit muncitorul român, conform sursei citate.

Cu toate acestea, tânărul s-a întors în Olanda, după doar o săptămână, la insistenţele şefilor de la Reyhan.

După ce a văzut înregistrarea cu bătaia, patronul agenției Reyhan și-ar fi concediat fiul.



"Orice s-ar fi întâmplat înainte de abuz, nu pot accepta ceea ce a făcut fiul meu. Dar aceasta este o chestiune privată, nu are nicio legătură cu afacerea mea", a declarat Askin Reyhan, conform publicației AD.

În urma scandalului, abatorul Vion a încheiat colaborarea cu agenția Reyhan.

Ambasada României s-a autosesizat în cazul românului bătut în Olanda

Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos s-a autosesizat, după ce filmulețul cu agresiunea a fost făcut public.



"În consecință, misiunea diplomatică a sesizat autoritățile competente olandeze, respectiv Poliția și Inspectoratul pentru Muncă și Afaceri Sociale din Olanda (Inspectie SZW), cele două autorități informând, la rândul lor, că vor lua măsurile care se impun", se arată într-un răspuns oficial trimis ziarului Libertatea de către biroul de presă al MAE.