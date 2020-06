Musaca cu vinete si carne tocata. Tu cand ai facut ultima oara?

Mod de preparare Musaca cu vinete si carne tocata

1. Se curata vinetele de coaja, se spala si apoi se taie pe lung in felii de cca 0,5 cm care se prajesc pe ambele fete in ulei, apoi se pun intr-o strecuratoare, se da un praf de sare si se lasa cateva minute sa se scurga sucul si grasimea din ele

2. Se caleste ceapa tocata fin impreuna cu usturoiul feliat, in putin ulei, iar cand capata culoarea aurie, se adauga carnea care se amesteca bine cu ceapa si se lasa sa scada bine sucul, apoi se condimenteaza cu Delikat si condimente amestec. Se da tigaia de pe foc, se lasa sa se raceasca bine, se amesteca cu verdeata tocata fin si cu un ou batut

3.Se asaza intr-o tavita, un strat de felii prajite de vinete (lipite una de alta) apoi se intinde uniform amestecul de carne calita, se vine cu al doilea rand de felii de vinete prajite, asezate una langa alta, deasupra se toarna cele 2-3 oua batute bine, apoi se decoreaza cu rondele de rosii si masline si se da la cuptor pentru cca 20 de minute. Cam dupa 120 minute de cand incepe sa sfaraie, se scoate tava si cu mare atentie, se scurge surplusul de ulei din tava. Cand s-a rumenit frumos, se rade deasupra cascaval (eu am pus fasii subtiri!). Se portioneaza si se taie dupa ce s-a racit bine. Se serveste simpla sau cu smantana deasupra.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: