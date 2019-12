Naşul cuplului Olguţa Vasilescu - Claudiu Manda, dat afară din primărie

Ovidiu Flori, nașul cuplului Olguța Vasilescu - Claudiu Manda, a rămas fără funcția de primar. Edilul din Ișalnița a fost declarat incompatibil de către ANI si a pierdut definitiv procesul, la Instanta supremă.

"Este vorba de mandatul de viceprimar 2009-2011 in care am fost desemnat de Consiliul Local să infiintez un servicu public ca nu era tv prin cablu si noi am facut aceasta societate tocmai pentru aceasta activitate sa zic asa", a explicat Ovidiu Flori.

Prefectul de Dolj a semnat deja ordinul de încetare a mandatului pentru Ovidiu Flori. Edilul spune însă că va ataca în instanță ordinul emis de prefect.