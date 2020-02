Nelson Mondialu, dezvăluire şocantă. Livian de la Puterea Dragostei nu este fiul lui: "Soţia mea a recunoscut că nu este copilul meu"

Din cauza unor probleme de sănătate, Nelson Mondialu, nu poate fi tată, ceea ce l-a şi determinat să accepte această situaţie, pe lângă faptul că o iubeşte foarte mult pe Liana.

"La vârsta de 19 – 20 de ani, am suferit o inflamație la coloana vertebrală care mi-a afectat nervul. Și eu de atunci nu sunt activ. În fine, domnilor, vreau să spun că Pop Nelson Mondial și Pop Nelson Beniamin nu sunt copiii mei, ceea ce a recunoscut-o chiar mama lor. Liana a recunoscut la spital. Mi-a zis că nu este copilul meu și mi-a zis ”Treaba ta!”. Și mie mi-a fost dragă.

I-am zis că ”Lasă, ce crește în grădina noastră, e și al meu”. Deci domnilor, ca să ne înțelegem, o să spuneți că Nelson, ești un ordinar, ești un mincinos, ești o bestie, pentru că… copiii seamănă cu tine. Da, într-adevăr. Ia un câine, cumpără-ți un câine și vei vedea că fața ta ta se va transforma în acel câine. Uită-te că femeia cu care trăiești începe să aibă trăsăturile tale. Darămite copilul. Se coagulează în ADN-ul tău.

La vârsta majoratului le-am spus, ca să nu fie un șoc. Eu nu am nimic împotrivă ca ei să își găsească tatăl natural, căci în acte sunt recunoscuți de mine, la influența spiritului din mine. Cineva îmi spunea să îi recunosc, că nu voi duce povara asta, să știi. Eu cunosc părinții originali pe partea bărbătească.

Ei o să se supere că am dezvăluit acest secret. Dar nu au de ce să se supere, pentru că e bine și pentru voi, că am scăpat de povara asta. Puteți să îmi ziceți tată în continuare. Liana, într-adevăr, o să se supere, sper să nu îmi iau cuțit”, a declarat Nelson Mondialu.

Nelson Mondialu și Liana se iubesc din 1993

Livian Pop este unul dintre cei mai apreciați concurenți ai show-ului matrimonial Puterea Dragostei, de la Kanal D. Lumea știe că el este fiul celebrului Nelson Mondialu, însă foarte puțini știu cum arată mama acestuia.

”În ’93, vândusem garsoniera în care locuisem cu fosta, iar cu o parte din bani îmi luasem Renault 25 V6, o maşină foarte şmecheră la vremea aia. Eram chiar tare! În cartier aveam obiceiul să stau la un bar, Coco Bar se numea, iar pe acolo trecea Liana cand venea de la școală! Mi-a sărit imediat in ochi, era foarte faină! Dar ea fugea de mine, eram plin de aur că-mi plăcea aurul, și spunea mereu: Uită-te, ăsta e omul cu aur! şi fugeau amândouă.

Voiau să mă bage la corupere de minori, dar ea a spus că se omoară, că mă iubește și până la urmă am căzut la pace, de față cu ei, să nu ne mai vedem. Dar normal că ne vedeam pe ascuns! Până la urmă i-am făcut pașaport și ei, mă temeam să nu intru la pușcărie și s-o pierd. Am întrebat-o dacă vrea să fugă cu mine în Europa, ea mi-a zis că vine dacă promit să nu-mi bat joc de ea, eu i-am promis, iar într-o seara, pe la 11, când toți ai ei dormeau, a ieșit tiptil din casă și am fugit împreună în Ungaria.

Au fost probleme la graniță, că ea era minoră, dar m-am descurcat eu, chiar dacă nici bani nu prea mai aveam, că-i pierdusem pe toâi la jocuri electronice. Mașina o accidentasem grav, n-a mai rămas din ea, dar mi-am vândut geaca și aveam 100 de mărci. Așa am plecat noi în Ungaria, unde ne-am făcut o viață și am strâns bani frumoși!”, povestea Nelson.